Mundial 2026: ¿Arabia Saudita busca a Javier Aguirre? Esto respondió el técnico del 'Tricolor'

Mientras la Selección Mexicana afina los últimos detalles para enfrentar a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, los rumores sobre el futuro profesional del director técnico Javier Aguirre han comenzado a tomar fuerza. Reportes surgidos en las últimas 24 horas colocan al estratega en el radar del futbol de Arabia Saudita una vez concluya su participación con el Tri.

El club interesado en los servicios del entrenador mexicano es el Al-Ittihad, una de las entidades con mayor poder adquisitivo en la liga árabe. De acuerdo con información del periodista David Faitelson, la directiva asiática volteó a ver al 'Vasco' como una opción prioritaria para su banquillo luego de recibir una respuesta negativa por parte del estratega alemán Jürgen Klopp.

¿El 'Vasco' se va a Arabia Saudí?

Ante la difusión de este interés internacional, el seleccionador nacional ha tomado una postura tajante para evitar cualquier tipo de distracción dentro del representativo mexicano. Aguirre se puso en contacto con su entorno cercano para establecer una pauta clara respecto a las propuestas que puedan surgir en el mercado de piernas veraniego.

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"Le pedí a mi representante que no habláramos de nada hasta que termine la Copa del Mundo", externó el timonel. Con estas declaraciones, el técnico de 67 años deja en claro que su mente y esfuerzos están volcados exclusivamente en el certamen global, postergando cualquier negociación contractual para el término del torneo.

Una salida anunciada desde hace tiempo

Cabe recordar que la salida de Aguirre del banquillo tricolor al finalizar la justa mundialista ya estaba planificada por los altos mandos de la Federación Mexicana de Futbol. El acuerdo original estipula que, una vez concluido el torneo, su actual auxiliar, Rafael Márquez, asumirá formalmente la dirección técnica del equipo de cara al siguiente ciclo.

Por ahora, el estratega marcha con paso perfecto en la fase de grupos tras avanzar con nueve unidades y mantener su portería invicta. El compromiso inmediato de este martes ante el cuadro ecuatoriano en el Estadio Azteca es el único objetivo real para un Aguirre que prefiere congelar su destino en el Medio Oriente.

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