Mundial 2026: Marruecos tumba a Países Bajos en dramática tanda de penales en Monterrey

Países Bajos y Marruecos se enfrentaron hoy en el imponente Estadio Monterrey por los dieciseisavos de final de la prestigiosa Copa del Mundo 2026. La escuadra de la Oranje se presentó invicta tras liderar con absoluta autoridad el Grupo F, mientras que los Leones del Atlas clasificaron como los segundos del exigente Grupo C por detrás de Brasil.

Salvado en el último minuto

La primera mitad ofreció una intensa batalla táctica muy física, caracterizada por la implacable marca impuesta sobre el potente delantero Brian Brobbey cada vez que intentaba recibir de espaldas. Con la posesión dividida equitativamente en el mediocampo, ambos conjuntos neutralizaron sus circuitos creativos, marchándose con un cerrado empate sin goles rumbo al descanso reglamentario.

Durante la etapa complementaria, las modificaciones estratégicas implementadas por Ronald Koeman le inyectaron dinamismo al ataque neerlandés. Al minuto 72', la insistencia rindió frutos cuando el talentoso atacante Cody Gakpo destrabó el marcador con una soberbia definición rasa ante Yassine Bounou, adelantando momentáneamente a la Oranje y pareciendo acariciar la anhelada clasificación a octavos.

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Sin embargo, el enorme coraje del representativo africano emergió milagrosamente en el suspiro del compromiso. Justo en el minuto 91', tras un agónico envío largo al área ejecutado por Chemsdine Talbi, el imponente defensor Issa Diop se alzó majestuosamente para conectar un impecable cabezazo picado inalcanzable para Bart Verbruggen, forzando la prórroga de forma espectacular.

Se define desde los once pasos

Los treinta minutos suplementarios exhibieron un evidente cansancio físico y un claro dominio territorial por parte de Marruecos. La jugada cumbre llegó cuando Verbruggen firmó una antológica atajada salvadora ante un potente disparo a quemarropa de Soufiane Rahimi, sosteniendo la paridad en medio de una tensión extrema que dejó a Ismael Saibari con la ceja severamente ensangrentada.

Finalmente, la dramática definición por penales se convirtió en una auténtica ruleta rusa emocional. Por los europeos anotaron Teun Koopmeiners y Wout Weghorst, pero los fallos de Justin Kluivert, Quinten Timber y Crysencio Summerville sentenciaron su trágico destino. En contraste, los aciertos de Rahimi y Talbi prepararon la gloria para que Saibari convirtiera el penal decisivo, sellando el tres a dos histórico.

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