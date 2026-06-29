Mundial 2026: Paraguay elimina a Alemania en una dramática definición por penales en Boston

El Estadio Boston albergó un vibrante duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Alemania y Paraguay. La escuadra comandada por Julian Nagelsmann llegó tras liderar el Grupo E con triunfos ante Curazao y Costa de Marfil, pese a perder con Ecuador. En tanto, la Albirroja de Gustavo Alfaro avanzó de forma agónica como uno de los mejores terceros del Grupo D, tras recomponer el camino sumando puntos vitales frente a Turquía y Australia.

Dramatismo en los 90 minutos

Bajo el arbitraje de Jalal Jayed, Alemania asumió el protagonismo con un 77% de posesión guiado por Florian Wirtz, chocando constantemente con el muro defensivo guaraní liderado por Gustavo Gómez. Junior Alonso dio el primer aviso albirrojo, y al minuto 42 estalló la sorpresa. Tras una lúcida acción colectiva nacida de un córner, Matías Galarza mandó un centro preciso que Julio Enciso conectó con un soberbio cabezazo para batir a Manuel Neuer, decretando el 0-1.

En el complemento, Nagelsmann buscó reacción física metiendo a Leon Goretzka por Felix Nmecha. El oportuno ajuste rindió frutos rápido: al 54', Wirtz envió otro servicio quirúrgico y Kai Havertz, ganando limpiamente la posición, puso el 1-1 definitivo en los noventa minutos reglamentarios con un frentazo incontestable. Alfaro respondió de inmediato refrescando piernas; retiró al goleador Enciso y a Gabriel Ávalos para dar entrada a Maurício y Gustavo Caballero.

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El juego ganó en rispidez y Andrés Cubas fue amonestado al 64'. Alemania mandó a Jamal Musiala por Deniz Undav buscando desequilibrio individual. Al 75', Caballero escapó solo ante Neuer, pero Antonio Rüdiger salvó milagrosamente en un cruce providencial antes de sancionarse fuera de juego. Nagelsmann quemó naves con Waldemar Anton y Nick Woltemade sustituyendo a Aleksandar Pavlović y Leroy Sané, pero la férrea resistencia paraguaya forzó la prórroga tras concluir el tiempo reglamentario.

Paraguay firma el batacazo de la jornada

En el extenuante tiempo extra, Alfaro refrescó líneas con Gustavo Velázquez, Braian Ojeda y Antonio Sanabria. Al 103' estalló el dramatismo cuando Jonathan Tah anotó de cabeza, pero tras una milimétrica revisión del VAR, Jayed anuló el tanto por falta de Anton sobre el golero Orlando Gill. La fricción aumentó notablemente; los técnicos fueron advertidos y vieron la amarilla Havertz, Musiala y Galarza. Finalmente, Fabián Balbuena ingresó por Júnior Alonso para blindar el empate.

La dramática tanda desde los once pasos fue un auténtico suplicio absoluto. Por Alemania erraron Havertz, Woltemade y Tah, anotando únicamente Kimmich, Musiala y Nadiem Amiri. En Paraguay convirtieron Maurício, Gómez y Galarza, contrarrestando con temple las fallas de Sanabria y Balbuena. Con el destino en juego frente a la figura de Neuer, el zaguero José Canale definió con una frialdad magistral, cruzando su remate para sellar el histórico 3-4 que catapultó a la Albirroja hacia octavos.

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