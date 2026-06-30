Mundial 2026: Marruecos reconoce a la afición mexicana por respaldo clave en triunfo reciente

El director técnico de Marruecos, Mohamed Ouahbi, cerró la noche en Monterrey con un mensaje que trascendió más allá del resultado. Tras la clasificación de los Leones del Atlas a los octavos de final del Mundial 2026, el entrenador expresó un agradecimiento directo a la afición mexicana, cuya presencia y respaldo, según dijo, influyeron en el ánimo de su equipo durante la dramática serie de penales ante Países Bajos.

Ouahbi subrayó que el ambiente en el Estadio BBVA fue determinante para sostener la tensión del partido, especialmente en los minutos finales y en la tanda desde los once pasos. Miles de aficionados mexicanos alentaron a Marruecos, un gesto que el estratega calificó como “inolvidable” por la energía que transmitió a sus jugadores en un duelo que mantuvo al público al borde del asiento.

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Reconocen el ambiente mundialista

El técnico marroquí aseguró que ese respaldo no quedará sin respuesta. Recordó que Marruecos será sede de la próxima Copa del Mundo y prometió que su país corresponderá la hospitalidad recibida en México: “El pueblo marroquí le devolverá a los fans mexicanos lo que nos dieron hoy”, afirmó, en una declaración que rápidamente circuló entre medios y redes por el tono de reconocimiento hacia la afición local.

La victoria marroquí, construida tras un 1-1 en tiempo reglamentario y prórroga, tuvo como figura al guardameta Yassine Bounou, decisivo en la tanda de penales. El triunfo eliminó a una de las selecciones consideradas favoritas y reforzó la conexión emocional que se generó entre el público mexicano y el conjunto africano, una relación que algunos medios atribuyeron a la rivalidad histórica con Países Bajos desde Brasil 2014.

Ouahbi también aprovechó para recordar que México ocupa un lugar especial en la historia del futbol marroquí: fue en la Copa del Mundo de 1986, disputada en territorio mexicano, cuando Marruecos se convirtió en la primera selección africana en superar la fase de grupos. Ese antecedente, dijo, hace que cada visita al país tenga un significado particular para su federación.

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