Mundial 2026: Ecuador denuncia disturbios afuera de su hotel antes de enfrentar a México

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) presentó este martes una queja formal ante la organización del Mundial 2026 por los disturbios registrados la noche del lunes afuera del hotel donde se hospeda la selección sudamericana en la Ciudad de México. Según los reportes, decenas de aficionados mexicanos se concentraron en la zona de Santa Fe con música, tambores, bocinazos y fuegos artificiales, impidiendo el descanso del plantel previo al duelo de dieciseisavos de final frente a México.

La FEF detalló que el bullicio comenzó poco después de la llegada del equipo al hotel Westin Santa Fe y se prolongó durante varias horas. Motociclistas acelerando motores, automovilistas tocando el claxon y grupos con megáfonos y objetos metálicos formaron parte del ambiente que, de acuerdo con la federación, afectó la preparación del combinado ecuatoriano.

Acusan disturbios por parte de fanáticos mexicanos

En su comunicado, la federación sostuvo que estas acciones “extra futbolísticas” se alejan de los principios de juego limpio, equidad y unidad que debe representar una Copa del Mundo. La FEF pidió a las autoridades mexicanas y a la organización del torneo intervenir para evitar que situaciones similares escalen y comprometan la integridad de jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

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Reportes locales señalan que, ante la magnitud del ruido, la delegación ecuatoriana solicitó apoyo policial. Durante la madrugada, elementos de seguridad acudieron con equipo antimotines para dispersar a los aficionados y liberar la zona. Aunque el operativo redujo la concentración, algunos seguidores permanecieron pese a la lluvia.

Calientan el duelo ante México

La federación subrayó que confía en que estos hechos no empañen la “fiesta futbolística” entre dos países hermanos y reiteró que Ecuador “siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas”. El organismo insistió en que el respeto y el fair play deben prevalecer en todo momento durante el Mundial.

El incidente también generó reacción en México. La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la afición a festejar con responsabilidad y respeto, recordando que el comportamiento de los seguidores influye en la imagen del país durante el torneo. Con el partido programado para este martes, la polémica marca la previa de un duelo ya cargado de tensión deportiva.

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