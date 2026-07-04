Mundial 2026: Así fue la vez que Inglaterra goleó 8-0 a México en el mítico Estadio de Wembley

La víspera del crucial enfrentamiento de mañana entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa del Mundo reaviva de inmediato un recuerdo sombrío e imborrable para el balompié nacional. Más allá de la estrategia contemporánea, el historial entre el "Tri" y los "Three Lions" esconde una herida histórica que se abrió el 10 de mayo de 1961: el fatídico 8-0 en el viejo Wembley, la peor goleada en la historia del combinado azteca.

Aquel compromiso amistoso se pactó tras una sorpresiva victoria mexicana de 2-1 en 1959. Confiado, el cuadro dirigido por Ignacio Trelles realizaba una extensa gira europea que parecía prometedora. Sin embargo, ante 77,000 espectadores en la mítica catedral londinense, la ilusión mexicana se transformó rápidamente en una pesadilla de proporciones bíblicas frente a unos locales hambrientos de revancha deportiva.

Aquel día, el Estadio de Wembley vivió un lleno total, en lo que se esperaba que fuese un compromiso tenso. Foto: eBay

Bobby Charlton, la gran figura de aquella "masacre"

El vendaval británico comenzó apenas al minuto 2' con una anotación de Gerry Hitchens. El planteamiento ofensivo de Walter Winterbottom desarmó por completo el esquema del conjunto visitante. La asfixiante velocidad y la precisión de los ingleses desnudaron las graves carencias de un parado táctico que jamás logró descifrar el imponente despliegue físico comandado por un joven y brillante Bobby Charlton.

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El legendario Charlton firmó un triplete memorable (12’, 62’ y 73’). Completaron la dolorosa humillación Bobby Robson al 23’, Bryan Douglas con un doblete (44’ y 85’) y Ron Flowers desde los once pasos al 59’. El guardameta Antonio Mota, titular en lugar de Antonio Carbajal, vivió un auténtico calvario ante el asedio incesante de una artillería implacable.

Así reaccionó la prensa nacional a tan escandaloso marcador. Foto: ESTO

El 'Tri' quiere limpiarse aquella dolorosa mancha

El once mexicano presentó a Mota, Peña, Sepúlveda, Jáuregui, Portugal, Cárdenas, Del Águila, Reyes, González, Flores (sustituido por Tomás Reynoso al 38’) y Mercado. Inglaterra alineó a Springett, Armfield, McNeil, Robson, Swan, Flowers, Douglas, Kevan, Hitchens, Haynes y Charlton. Cada línea británica superó sin resistencia a un equipo tricolor que lució completamente desbordado e inoperante en territorio hostil.

Las repercusiones fueron inmediatas: Trelles comprendió que el sistema 4-2-4 era inviable para el biotipo mexicano, obligando a reestructurar la identidad nacional hacia un orden defensivo con contragolpes letales. Aquella catástrofe forjó el carácter competitivo de las siguientes generaciones futbolísticas. Mañana, sesenta y cinco años después, el destino les brinda la oportunidad perfecta para saldar aquella vieja e histórica cuenta pendiente.

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