Mundial 2026: ¿A qué hora y por dónde ver en vivo el duelo de Brasil vs Noruega en octavos?

El New York/New Jersey Stadium albergará este 5 de julio el choque entre Brasil y Noruega por los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto sudamericano llega con la presión de no haber vencido jamás a la escuadra nórdica en cuatro compromisos previos. El antecedente más icónico se remonta a la Copa del Mundo de Francia 1998, con triunfo europeo por dos a uno.

¿Cómo llegan ambos al compromiso?

La Canarinha, dirigida por Carlo Ancelotti, accedió a esta fase tras remontar un adverso marcador frente a Japón en Houston. Tras el gol nipón de Kaishu Sano, el técnico italiano revolucionó su esquema a un 4-2-4 con la inclusión de Endrick. Esta decisión propició el empate de Casemiro y el posterior gol definitivo de Gabriel Martinelli en el tiempo de descuento para sellar el 2-1

Por su parte, Noruega, al mando de Ståle Solbakken, avanzó tras vencer 2-1 a Costa de Marfil. Antonio Nusa anotó el primero y, tras la paridad marfileña, Erling Haaland apareció en el minuto 86' para marcar el gol del triunfo. Aquello significó su quinta anotación en el torneo y justificó la decisión previa del entrenador de dar descanso a sus titulares habituales ante Francia.

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En las comparecencias oficiales de prensa, Ancelotti matizó los errores defensivos expresando que "nadie es perfecto, pero se puede manejar cómo salir de los fallos, cómo pensar y mirar hacia adelante". En respuesta, Solbakken destacó la relevancia histórica del logro de su plantel al declarar textualmente que "es la primera vez que Noruega gana un partido de eliminación directa en un torneo absoluto".

Inamovibles, posibles bajas y duelos de poder

Respecto a las alineaciones, Brasil reporta la baja obligada de Lucas Paquetá por dolencias musculares, permitiendo la inclusión de João Gomes junto a Bruno Guimarães en un parado 4-3-3 reforzado por Vinícius Júnior. Por el cuadro escandinavo, persisten dudas sobre la titularidad del defensor Julian Ryerson, aunque la presencia desde el inicio de Martin Ødegaard y Alexander Sørloth para abastecer a Haaland está plenamente confirmada.

El desarrollo del cotejo dependerá del duelo individual entre el zaguero Gabriel Magalhães y el atacante Erling Haaland en el área sudamericana. Quien logre imponer condiciones tácticas en el mediocampo definirá el acceso hacia los cuartos de final del Mundial 2026, una instancia de alta exigencia donde los errores mínimos determinarán el destino de ambas naciones en el torneo global de la FIFA.

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