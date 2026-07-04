Mundial 2026: ¿A qué hora y por dónde ver el juego de la Selección Mexicana contra Inglaterra?

El Estadio Ciudad de México albergará este domingo 5 de julio de 2026 uno de los compromisos más determinantes en la historia futbolística reciente del país. Las selecciones de México e Inglaterra disputarán el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo, en un duelo de octavos de final condicionado por la localía del conjunto tricolor y la exigencia física de la altitud capitalina.

¿Cómo llegaron ambos al compromiso?

El cuadro anfitrión avanzó a esta instancia tras romper un largo ayuno en rondas de eliminación directa al vencer de forma contundente 2-0 a Ecuador con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. El estratega Javier Aguirre ha consolidado un bloque sólido en el que destaca la participación del juvenil Gilberto Mora, de apenas 17 años, complementando un esquema estructurado en la intensidad y el orden defensivo.

Por su parte, el representativo británico comandado por Thomas Tuchel accedió a esta fase de eliminación directa luego de superar una reñida eliminatoria frente a la selección de la República Democrática del Congo por 2-1. A pesar de las críticas hacia el funcionamiento colectivo, los Tres Leones dependen de la jerarquía individual de su capitán Harry Kane, mientras que la preocupación está latente, debido a que Declan Rice, jugador insignia en el esquema inglés, arrastra dolencias musculares por un problema neural.

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En el plano puramente táctico, las estimaciones sugieren que México mantendrá su formación habitual de 4-3-3 para explotar las bandas y presionar la salida rival. En contraposición, reportes de la prensa inglesa apuntan a que Tuchel podría utilizar un bloque defensivo bajo para mitigar los efectos de los 2,240 metros de altitud, buscando transiciones veloces al contragolpe encabezadas por el extremo izquierdo Anthony Gordon.

Dos naciones que buscan dar una alegría a su gente

El seleccionador Thomas Tuchel reconoció la complejidad del entorno azteca, afirmando que se medirán “contra todo el país, contra la energía de un estadio completo en su propio terreno”. Asimismo, el estratega germano generó notoriedad internacional al exhortar a los padres ingleses a permitir que los niños se desvelen para observar el compromiso, programado a la una de la madrugada en el huso horario del Reino Unido.

Por el bando local, Javier Aguirre aseguró que el grupo se encuentra plenamente concentrado en el aspecto deportivo y listo para afrontar tan histórico compromiso. El timonel mexicano enfatizó la relevancia del manejo emocional ante un escenario de máxima presión, señalando que la clave para superar la eliminatoria radicará en la madurez y en la disciplina táctica colectiva necesarias para neutralizar el potencial británico en el mítico Coloso de Santa Úrsula.

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