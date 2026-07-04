Mundial 2026: Canadá cae eliminada ante un Marruecos letal que avanza a cuartos de final

El Estadio de Houston atestiguó un vibrante e histórico choque en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde la selección de Marruecos impuso su jerarquía al golear por 3-0 a Canadá. Los dirigidos por Mohamed Ouahbi capitalizaron magistralmente sus mejores momentos en la segunda mitad para sepultar el gran sueño del conjunto canadiense, que disputaba la primera fase eliminatoria de toda su historia.

Primer Tiempo

Desde el arranque, Canadá presionó con fuerza mediante tiros de esquina consecutivos. La opción más clara norteamericana llegó al minuto 11', cuando el movedizo delantero Tani Oluwaseyi irrumpió con enorme peligro tras recibir una asistencia en profundidad ejecutada de gran manera por Ali Ahmed, obligando al experimentado portero Yassine Bounou a emplearse a fondo para alejar el esférico de su marco de forma espectacular.

Marruecos controló la posesión con un sólido 62%, pero sufrió la sensible baja por lesión de Ismael Saibari al 22', entrando Soufiane Rahimi en su reemplazo. El duelo se tornó ríspido cerca del descanso; un fuerte altercado entre Achraf Hakimi y Richie Laryea al 40' costó amarillas a ambos, uniéndose a las amonestaciones de Redouane Halhal y Jonathan David en un tenso primer lapso.

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Segundo Tiempo

El rumbo del juego dio un vuelco drástico en el complemento tras la prematura amonestación de Luc de Fougerolles. En el minuto 50, Azzedine Ounahi desató la euforia de la afición africana al marcar el primer tanto tras una brillante jugada colectiva, venciendo la férrea resistencia del arquero Maxime Crépeau.

Cumplida la hora, los estrategas movieron sus piezas tácticamente. El bando marroquí envió a Sofyan Amrabat y Chemsdine Talbi a la cancha, mientras Canadá recurrió a Cyle Larin, quien pronto vio la cartulina amarilla. Pese a los intentos canadienses, Ounahi reapareció certero al minuto 82 firmando un soberbio doblete para sentenciar las acciones con un claro 2-0.

En el cierre ingresaron Nelson, Osorio, Saâdane y El Mourabet para refrescar líneas. Al minuto 90+7, Soufiane Rahimi aprovechó un fulgurante contragolpe para coronar la inobjetable goleada por 3-0. Con este contundente resultado táctico, Marruecos dejó fuera a Canadá y amarró con total autoridad su histórica clasificación a los cuartos de final del certamen internacional.

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