¿Quién era Adán R., exvocalista de Los Nuevos Rebeldes, asesinado en Sinaloa? 

La noche del domingo 5 de julio, tan solo horas después del partido entre México vs. Inglaterra, en Sinaloa se reportaba el ataque armado en un domicilio y un hombre sin vida.

Medios locales confirmaron horas después que se trataba de Adán Rodríguez, exvocalista de la agrupación Los Nuevos Rebeldes, lo que generó gran conmoción en la ciudadanía y sus seguidores.

Según la información, los hechos ocurrieron cerca de las 21:00 horas en el fraccionamiento Stanza Catabria, en Culiacán, Sinaloa. Un grupo de hombres armados arribó al inmueble a bordo de un vehículo y disparó contra el cantante.

Debido a la serie de impactos, Adán murió al instante, mientras que los agresores huyeron del sitio de inmediato.

Aunque cuerpos de atención médica acudieron al sitio, ya nada se pudo hacer por él. Elementos de seguridad arribaron al sitio, tomando conocimiento del hecho y ordenando el traslado del cuerpo al servicio médico forense.

¿Quién era Adán Rodríguez?

José Adán Rodríguez Baldenegro, mejor conocido como Adán R., es un joven cantante de 29 años de edad originario de Sinaloa.

Su gusto por la música viene desde hace muchos años, sobre todo por el género del regional mexicano, donde resaltó por su voz y tocar el bajosexto.

El salto a la escena musical surgió con el grupo Los Nuevos Rebeldes , quienes se lograron posicionar como uno de los favoritos de la gente por sus temas como "Discúlpame", "Soldado Imperial", "Gente del Sombrero", "El Moreno", entre otros.

Adán comenzaba a despuntar en su carrera; tan solo en redes sociales contaba con más de 20 mil seguidores en Instagram, en la que solía compartir contenido de sus proyectos o presentaciones en vivo.

Su fallecimiento ha marcado a sus fans, pues recuerdan que el cantante tenía una pequeñita de cinco años.