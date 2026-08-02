Nacional

Capturan al líder del Cártel de Los Reyes

EL UNIVERSAL
Agrega a El Siglo de Durango en Google

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de Alfonso Fernández Magallón, líder del Cártel de Los Reyes, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares.

Su captura desató bloqueos e incendiaron vehículos en distintos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán, Michoacán. De acuerdo con autoridades estadounidenses, Fernández se dedica a traficar sustancias controladas a Estados Unidos durante décadas, controla pistas de aterrizaje utilizadas por aviones que transportan cocaína desde Colombia a Michoacán.

"Como resultado de una operación del Ejército mexicano, personal de @Defensamx1 detuvo a Alfonso 'N', identificado como líder del Cártel de Los Reyes", indicó García Harfuch.

Escrito en: Cártel, líder, Unidos, Alfonso

Noticias relacionadas

TENDENCIA

+ LEÍDAS

EL SIGLO RECIENTES

+ Más leídas de Nacional

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas