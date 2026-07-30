¿Quién es el 'R1', líder de 'Los RS' y presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo?

Ramón Ángel “N”, conocido con el alias de “R1”, fue detenido este jueves 30 de julio al ser señalado por las autoridades federales como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán. Su captura fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien informó que el operativo fue resultado de varios meses de labores de inteligencia e investigación.

De acuerdo con la información difundida por el funcionario, el presunto líder criminal fue capturado mediante una operación coordinada entre la SSPC, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia.

¿Quién es el “R1”?

Según las autoridades federales, el “R1” es identificado como el líder de “Los Rs”, una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia principalmente en los municipios michoacanos de Apatzingán, Uruapan y Morelia, además de operaciones en Jalisco.

Esta organización es señalada por su presunta participación en delitos como extorsión, homicidios y tráfico de drogas, actividades que, de acuerdo con la autoridad, han afectado a productores, empresarios y habitantes de distintas regiones.

Información difundida sobre la estructura del grupo indica que "Los RS" estaría integrada por varios miembros de una misma familia.

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, sería quien encabezaba la organización y tomaba las principales decisiones, mientras que otros integrantes desempeñaban funciones relacionadas con las operaciones armadas y los vínculos políticos del grupo.

Señalado como el autor intelectual del crimen

Las autoridades atribuyen al “R1” la planeación del homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante las celebraciones del Día de Muertos en Uruapan.

Ese día, el entonces alcalde convivía con ciudadanos en la plaza Morelos cuando fue atacado a balazos. De acuerdo con las investigaciones, el agresor logró acercarse al edil tras superar el primer círculo de seguridad.

Las indagatorias de la Fiscalía de Michoacán establecen que el atacante intentó asesinar al presidente municipal en tres ocasiones antes de consumar el crimen. Posteriormente, el presunto responsable material, un adolescente de 17 años identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, murió en el lugar tras ser abatido por uno de los escoltas del alcalde, según la versión oficial.

Con la captura de Ramón Ángel “N”, las autoridades informaron que ya son 31 las personas detenidas por su presunta participación en el caso.

También es relacionado con otros hechos delictivos

Además de su presunto papel en el homicidio de Carlos Manzo, distintas versiones señalan que Ramón Ángel “N” había sido vinculado anteriormente con otros hechos de violencia en el occidente del país.

Entre ellos figura el presunto secuestro y amenazas contra una alcaldesa de Michoacán ocurrido años atrás, así como supuestos nexos con operadores políticos en la entidad. Asimismo, se ha señalado que el ahora detenido ya había sido capturado en 2012 junto con otros integrantes de su organización por presuntos vínculos con el CJNG, aunque posteriormente obtuvo su libertad por resolución judicial.

Grecia Quiroz pide que continúen las investigaciones

Tras confirmarse la detención, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, reconoció públicamente el trabajo realizado por las fuerzas federales, aunque aseguró que este avance no representa el cierre del caso.

A través de un mensaje en redes sociales, sostuvo que aún hay aspectos por esclarecer y pidió que las investigaciones continúen hasta llegar a todos los responsables.

Asimismo, solicitó que no se descarte ninguna línea de investigación y que cualquier persona involucrada en el homicidio, incluidos posibles actores políticos, sea investigada conforme a la ley.