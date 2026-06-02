Caso Carlos Manzo: capturan a agente y a funcionario de la Fiscalía de Michoacán

La investigación sobre el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, sigue avanzando y recientemente se dio a conocer la detención de dos personas presuntamente involucradas en el asesinato; se trata de dos exfuncionarios.

Según la carpeta de investigación, los hoy detenidos estarían implicados en la red que orquestó la muerte de Manzo Rodríguez, con apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los supuestos implicados formaban parte de la función pública, uno de ellos en la Fiscalía Regional de Uruapan y el otro era agente de la Guardia Civil.

Ambos sujetos habrían filtrado información sobre operativos en aquella región.

¿Quiénes son los detenidos?

Se sabe que los implicados fueron identificados como Héctor Hugo "N", alias "Manuel", exfuncionario de la Fiscalía Regional, quien habría sido aprehendido el pasado 21 de mayo.

Durante su detención fueron decomisados al menos cinco teléfonos celulares e identificaciones apócrifas de la Fiscalía General de Michoacán, además de un coche y algunos casquillos percutidos.

Héctor sería la persona que realizó la filtración de información sobre la orden de captura de Gerardo "N", "El Congo".

Su aprehensión se dio a solo unos días de la captura de Fabiola "N", "La Tía", a quien le hacía llegar los detalles de los operativos.

Otro de los detenidos sería Juan Luis "N", alias "El Comandante Gary", un agente de la Guardia Civil, quien fue capturado el pasado 22 de mayo; en su aprehensión fueron decomisados dos celulares, marihuana, identificaciones falsas y dinero.

Juan Luis "N" también brindaba detalles de los operativos a "La Tía".

La detención de ambos sujetos se derivó de la captura de Fabiola, "La Tía".

Revelan aplicación que usaban para comunicarse

Se reveló que la comunicación entre los exfuncionarios y "La Tía" se realizaba a través de una aplicación llamada Thrrema, un sistema que aporta mayor seguridad y que aparentemente no dejaba rastros de la información que manejaban de manera instantánea.