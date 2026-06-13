Vinculan a proceso a hombre detenido con arma, cartuchos y radios en Durango

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como Fernando, por su probable responsabilidad en delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia federal, un juez de control determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal en contra del imputado por la presunta portación y posesión de armamento y otros objetos de uso restringido.

Como medida cautelar, la autoridad judicial le impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá internado en el Centro Federal de Reinserción Social No. 7, conocido como Cefereso número 7, ubicado en el municipio de Guadalupe Victoria.

Asimismo, el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público Federal continuará recabando datos de prueba para fortalecer la carpeta de investigación.

Las indagatorias se iniciaron a partir de una puesta a disposición realizada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes realizaron la detención de Fernando sobre la carretera Durango-La Ferrería, en el municipio de Durango.

Durante la intervención, los elementos castrenses le aseguraron un arma de fuego, 23 cartuchos útiles, tres cargadores, dos radios de comunicación y un vehículo, objetos que quedaron a disposición de la autoridad federal.

La Fiscalía General de la República integró la carpeta correspondiente y presentó al detenido ante la autoridad judicial, que finalmente resolvió vincularlo a proceso por los delitos previstos en la legislación federal en materia de armas de fuego y explosivos.

Con esta resolución, el imputado permanecerá privado de la libertad mientras se desarrollan las investigaciones complementarias y se define su situación jurídica en las siguientes etapas del proceso penal.