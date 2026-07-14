Revelan que el hijo de la sobrina de AMLO estudia en Texas y desata críticas por austeridad|VIDEO

(Canva, redes sociales)

Recientemente, una figura política importante en Tamaulipas se ha visto envuelta en una controversia tras la publicación de un material en internet, que terminó por desatar la ira, burlas y críticas de los internautas. ¿Cómo fue que sucedió todo esto?

El vídeo polémico

Durante la tarde del 10 de julio de 2026, Úrsula Salazar Mojica, diputada morenista, subió un vídeo a sus redes sociales que la convertiría en el objetivo de críticas.

En dicho material, relató su viaje familiar a los Estados Unidos para visitar a su hijo, de quien presume que se encuentra estudiando y trabajando actualmente en la Universidad de Texas, en la ciudad de San Marcos.

«Les mandamos un fuerte abrazo desde San Marcos, Texas, donde vinimos a visitar a nuestro hijo Juan Carlos, quien con mucho esfuerzo trabaja y estudia en la Universidad de Texas». Declaró en su publicación de Facebook.

Dicho vídeo, a pesar de parecer inocente, generó controversia en las redes sociales debido al alto contraste entre el mensaje difundido por el partido político al que pertenece y su excursión internacional .

Te puede interesar: Detenciones en sexenio de AMLO son prueba de que no hay pactos con cárteles: Sheinbaum.

¿Falta de congruencia?

El partido Movimiento de Regeneración Nacional, o simplemente Morena, es una agrupación política que es reconocida por perseguir el bien del mexicano promedio, mediante la solidaridad y la igualdad de oportunidades, presumiendo de ser un equipo austero que no necesita de lujos.

Si bien esta es la imagen que aparentan tener, los usuarios de internet cuestionaron estos ideales al traer a la mesa los costos de estudiar en un país extranjero para alguien que no reside en esa nación , los cuales pueden rondar entre los 400 mil 522 pesos y los 750 mil pesos, solamente en la Universidad de Texas.

Aunado al hecho de que este tipo de traslados internacionales no son baratos, más aún tomando en cuenta que se trata de un viaje de varias personas, la sinceridad de la actual candidata a la alcaldía de Tampico se ve cuestionada al permitirse costear este tipo de lujos .