Filtran nuevos audios de Marina del Pilar con agentes de EU: El escándalo de la gobernadora de BC

Una nueva pista de audio acaba de surgir y ser expuesta al público, esto luego de que hace semanas la gobernadora del estado del norte haya negado cualquier interacción con el gobierno estadounidense. Pero, ¿en qué consiste esta nueva grabación?. Esto es lo que sabemos.

¿En qué consiste el audio?

Este lunes 13 de julio del año en curso se ha revelado una nueva grabación que se encuentra estrechamente relacionada con la situación judicial de Marina del Pilar Ávila Olmeda, actual gobernadora de la entidad federativa Baja California, esto por parte del periodista Héctor de Mauleón en una de las columnas del medio ‘El Universal’.

En la pista auditiva se expone la interacción entre la mandataria y un tercero identificado como asesor externo del Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés). El intermediario le advierte a Marina que las agencias estadounidenses han considerado las conversaciones entabladas como ‘una pérdida de tiempo’ y no desean seguir reuniéndose con ella, ofreciéndole una última oportunidad para dialogar con una procuradora para evaluar los cargos que se le podrían imputar.

Ante las acciones legales que podrían llevarse en su contra, entre ellas el rumor de una posible orden de extradición, la mandataria del estado afirma mantener contacto con su abogado Michael Nadler, y a su vez expresó su confusión, esto tras haber sostenido varias reuniones con diversas agencias de seguridad a petición de estas, entre ellas con integrantes del propio FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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¿Oferta de cooperación?

Hacia el final del metraje auditivo, la gobernadora insiste en mantener abierta su disposición para seguir colaborando con el gobierno de Estados Unidos, ofreciendo información de su parte que las autoridades extranjeras consideren pertinente.

Este caso representa una severa contradicción en relación con la postura que Marina del Pilar presentó frente a los medios de comunicación el pasado 22 de junio tras la filtración de la primera grabación, en la cual sostuvo que, a pesar de la autenticidad de esta, no se trata de ningún trato ilícito y que todos los contactos que ha establecido con el país norteamericano han sido transparentes y meramente institucionales.

Hasta el momento, tanto Ávila como el Gobierno de Baja California no han dado ninguna declaración oficial al respecto frente al nuevo material difundido, lo que en consecuencia podría generar un impacto negativo en la percepción de la gestión actual del estado.