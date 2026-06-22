Roban a adulta mayor en el Banco del Bienestar: retiró 5 mil pesos, pero su recibo marcaba 6 mil | VIDEO

Un caso sucedido en una sucursal del Banco del Bienestar ha generado una ola de indignación por parte de los internautas quienes observaron la grabación popularizada en redes sociales. A continuación te explicamos lo que transcurrió.

¿Qué sucedió?

De acuerdo con lo que se puede apreciar en la grabación, un adulto mayor acudió a una de las sucursales con el objetivo de retirar parte de su pensión para cubrir gastos médicos; no obstante, detectó en el recibo un monto de 6 mil pesos, cantidad mayor a los 5 mil pesos que recibió en la transacción.

A continuación, se escucha la voz de una persona más joven, que se presume es la hija de la usuaria, comenzó con una confrontación directa con el personal en casilla, de quienes les exigió una aclaración de la situación. Así mismo, la misma recalca que, además de la diferencia de efectivo, su cartera fue retenida por las personas autoras de los hechos tras entregar el dinero faltante, quienes a su vez exigían les ofreciera el recibo en cuestión y le pedían detuviera la captura del conflicto.

Al final del video y ante la negligencia presentada por el personal, la hija declaró que la operación se trata de un mero robo a luz del día, a lo que añadió que, tanto ella como su progenitora se retirarían para dirigirse al Ministerio Público y hacer la denuncia correspondiente, recalcando su sorpresa y desagrado frente al abuso presentado.

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¿Revuelo en redes sociales?

Los hechos han generado un sin fin de comentarios por parte de los usuarios en internet que se tomaron el tiempo para observar el video, pues muchos han destacado la falta de moral del personal y la vulnerabilidad de las personas de la tercera edad frente a las entidades públicas y financieras.

Esto también abre el debate respecto a la atención que recibe este sector de la población, en conjunto a la necesidad de creación de un protocolo más estricto con el fin de evitar este tipo de situaciones.

Lo único que queda es preguntarte a ti como lector: ¿qué hubieras hecho ante este caso? ¿hubieras grabado tu punto de vista de los hechos?, si fueras parte del personal que presenció este abuso, ¿lo hubieras dejado pasar por alto o hubieras denunciado este comportamiento?