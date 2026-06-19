Aprende cómo cambiar el NIP de tu tarjeta del Banco del Bienestar y por qué debes hacerlo

Con la entrega próxima de los fondos distribuidos por el Gobierno Federal como parte de su programa de ayuda a la población mayor, es normal cuestionarse lo que podría suceder si no se hace la modificación de este dato. Es por esto que a continuación te explicamos los motivos por los que es sugerible hacer el cambio y los pasos a seguir para llevar el procedimiento a cabo.

¿Por qué deberías de hacerlo?

El Número de Identificación Personal (NIP), es una clave que consiste de cuatro dígitos, la cual, una vez ingresada en una terminal o cajero automático, permite la realización de movimientos en las cuentas bancarias, ya sean retiros de efectivo, pago de servicios e inclusive consulta de los fondos disponibles.

Si bien no existe la posibilidad de perder el depósito de la Pensión del Bienestar (siempre y cuando la cuenta esté activa y funcione con normalidad) y, al no existir ninguna disposición oficial, no se determina como un requisito obligatorio, no obstante las autoridades de la Secretaría del Bienestar, al igual que el banco de nombre homónimo, sugieren a los beneficiarios actualizarlo como una medida de protección de los recursos económicos en contra del fraude y el robo de los mismos.

En cambio, si se opta por no modificar la clave, todavía se podrá gozar del beneficio de recibir el apoyo económico, sin embargo, cabe el riesgo de estar expuesto a peligros relacionados con la seguridad de la cuenta, especialmente si: no se efectuó el cambio tras recibir el plástico recientemente, se compartió el NIP con terceros (familiares,cercanos o desconocidos), se solicitó ayuda a extraños en cajeros automáticos, se extravió la tarjeta y eventualmente se recuperó o no se ha cambiado en varios años. En este tipo de escenarios, es prioridad reemplazar el NIP urgentemente.

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¿Cómo se hace el cambio de NIP?

El método más rápido para cambiar el NIP es por medio del cajero automático del Banco del Bienestar, ya que el proceso no toma mucho tiempo, se encuentran disponibles las 24 horas del día y no es obligatorio agendar una cita para disponer de su uso. Solo es cuestión de insertar la tarjeta en el ATM e ingresar la clave actual del plástico y, una vez dentro del menú principal, se presiona la opción 'Cambio de NIP', se ingresa el nuevo código que se desee usar y se confirma nuevamente en el flujo del proceso y eso es todo; el sistema activará de forma inmediata el nuevo NIP para su uso.

Por otro lado, también es posible acudir a la ventanillas de las sucursales dentro de un horario de 08:00 a 16:30 horas; para ello es necesario contar con la tarjeta y una identificación vigente (ya sea la INE, cédula profesional, pasaporte o credencial de la INAPAM), también es opcional llevar consigo el contrato de apertura de la cuenta. En este caso, el personal entregará un teclado en el que podrá ingresar un nuevo NIP , ya que, cabe aclarar, ningún empleado deberá de solicitarla bajo ninguna circunstancia.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), esta nueva clave debe de seguir ciertas pautas para garantizar un mayor nivel de seguridad: