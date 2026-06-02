Famosos del espectáculo que cobran la Pensión del Bienestar: ¿Quiénes son?

(Canva, redes sociales, archivo)
Los programas de apoyo a los adultos mayores, como la pensión del Bienestar o las credenciales del Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM), se encuentran presentes en la República Mexicana para apoyar a este sector. Sin embargo, hay múltiples celebridades que reciben esta ayuda, a pesar de no necesitarla en la mayoría de los casos.
¿Quiénes se encuentran registrados en el INAPAM?
Este programa de ayuda es bastante conocido por la población mayor de 60 años y, con esta, pueden gozar de varios beneficios, como lo son los descuentos en transporte público, medicinas y consultas médicas, entradas gratuitas o rebajas en boletos para museos y teatros, asesoría legal gratis, disminución de precios en restaurantes y cafeterías, beneficios en tiendas de autoservicio, etc.
Las figuras que se encuentran registradas en este programa se encontrarán listadas a continuación:
- Angelica María.
- Eric del Castillo
- Lolita Ayala.
- María Antonieta de las Nieves.
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Famosos y la pensión del Bienestar
En algunas ocasiones, se ha logrado apreciar a personalidades saliendo de los bancos del Bienestar para recibir los 6 mil pesos bimestrales otorgados por el gobierno mexicano. Es una imagen que podría parecer curiosa a primera vista, pero la fama no siempre es sinónimo de dinero; es por esto que ellos han optado por inscribirse al programa, siendo estos los casos más sonados:
- Carlos Bonavides: Devuelta en el año 2024, se desató una polémica gracias a que Bonavides, conocido por su papel como “Huicho Domínguez”, elogió a la pensión bimestral, confirmando que a sus 84 años, goza de este apoyo. A comienzos de junio de 2026, la discusión se avivó después de que se conociera que trabajó como concejal en Ciudad de México desde 2021 hasta 2024, con un salario mayor a los 35 mil pesos, dejando en tela de duda si realmente necesita este abono. «Señoras y señores, estoy en el Banco del Bienestar. Vine a cobrar la ayuda que me da Morena… ¡Ay, pos claro! Los que tienen mucha lana: ¡Ay, que son 6 mil pesos! ¿6 mil pesos? ¡Yo traía 15 pesos hoy, nada más!».
- Leticia Guajardo: La madre de la personalidad regiomontana, Poncho de Nigris, fue fotografiada saliendo de un Banco del Bienestar, imagen que fue subida a redes sociales. Poncho de Nigris se pronunció respecto a la imagen con un comentario humorístico, donde destaca que mantenía a su madre, a pesar de que se veía cómo cobraba su paga respectiva. No obstante, Guajardo desmintió este comentario, dejando en claro que solo le ayuda con la paga del seguro médico de su padre, mas no era lo suficiente para sobrellevar sus gastos sin preocupación alguna. «Todo el mundo cree, no sé por qué piensan que tengo dinero; no tengo lo suficiente. Tengo deudas. Estoy pagando mi póliza de gastos médicos a 12 meses sin intereses. ¡Son 180 mil pesos! Pero no la dejo de pagar porque soy yo».
- Alejandro Landero: En 2025, el previamente conocido actor fue grabado en situación de calle, viviendo junto a sus mascotas en una casa improvisada en un banco ubicado en la colonia Roma. Un año más tarde, después de que el vídeo se hiciera tendencia, mencionó en una entrevista que su situación económica se encuentra mejor que antes, ya que actualmente se encuentra trabajando a base de comisiones en una oficina de bienes raíces, junto al pago de su pensión.