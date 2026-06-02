Famosos del espectáculo que cobran la Pensión del Bienestar: ¿Quiénes son?

Los programas de apoyo a los adultos mayores, como la pensión del Bienestar o las credenciales del Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM), se encuentran presentes en la República Mexicana para apoyar a este sector. Sin embargo, hay múltiples celebridades que reciben esta ayuda, a pesar de no necesitarla en la mayoría de los casos.

¿Quiénes se encuentran registrados en el INAPAM?

Este programa de ayuda es bastante conocido por la población mayor de 60 años y, con esta, pueden gozar de varios beneficios, como lo son los descuentos en transporte público, medicinas y consultas médicas, entradas gratuitas o rebajas en boletos para museos y teatros, asesoría legal gratis, disminución de precios en restaurantes y cafeterías, beneficios en tiendas de autoservicio, etc.

Las figuras que se encuentran registradas en este programa se encontrarán listadas a continuación:

Angelica María.

Eric del Castillo

Lolita Ayala.

María Antonieta de las Nieves.

Olivia Collins.

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Famosos y la pensión del Bienestar

En algunas ocasiones, se ha logrado apreciar a personalidades saliendo de los bancos del Bienestar para recibir los 6 mil pesos bimestrales otorgados por el gobierno mexicano. Es una imagen que podría parecer curiosa a primera vista, pero la fama no siempre es sinónimo de dinero; es por esto que ellos han optado por inscribirse al programa, siendo estos los casos más sonados: