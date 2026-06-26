¿Se habló del perdón a México?, Sheinbaum revela detalles de su charla con el rey Felipe VI

Recientemente se ha abordado una conversación con la máxima autoridad de España, lo que podría marcar un punto de inflexión en la relación con el país ibérico y un hito en la diplomacia mexicana. Pero, ¿qué fue lo que se discutió? ¿se le concederá el perdón a México? Esto lo que se sabe.

¿Perdón a México?

La actual mandataria de la nación mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció una actualización durante el transcurso de su conferencia presidencial del día 26 de junio en relación a la visita al Palacio Nacional del Rey de España Felipe VI, la cual se llevó a cabo el día jueves 25 de junio del año en curso y ha calificado como cordial.

En la interacción de una hora de duración sostenida con el monarca español, la mandataria señaló como uno de los puntos centrales es la importancia de los pueblos indígenas y su resistencia como piedra angular de la identidad nacional y la relevancia de la solicitud de perdón a dicha parte de la población por los actos de abuso cometidos hace más de 500 años durante la Conquista.

Argumentó que, más que un simple de acto de confrontación, se trata de una acción para reconocer la dignidad de más de 28 millones de mexicanos que se identifican como personas indígenas, y dejar de lado cualquier atisbo de discriminación histórica que persista hasta la actualidad, en pro de sentar las bases para una relación basada en el respeto mutuo.

‘El primer tema que yo toque fue el de los pueblos indígenas, la importancia que tienen para México y el porqué la solicitud del perdón es relevante, para nosotros… le plantee que para nosotros es un asunto de identidad nacional, de reconocimiento y de no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo no a ninguna forma de discriminación y que por eso es una asunto de dignidad para México’ expresó la mandataria en la ‘Mañanera del Pueblo’.

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¿Colaboración a futuro?

El intercambio verbal también tuvo como finalidad el desarrollo de estrategias colaborativas a futuro. La presidenta puntuó que el rey Felipe prestó bastante atención al tema, a lo que él mismo planteó la participación activa de México con una mesa de trabajo acerca de los pueblos indígenas en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado que se celebrará en noviembre en Madrid.

Ambas partes acordaron el envío de tres exposiciones como parte de dicha mesa, en los que mostrarían temas varios como la llegada de los refugiados españoles de la república española a México, la cultura maya así como sus aportes al conocimiento astronómico y matemático, y finalmente, la vida y obre de Sor Juana Inés de la Cruz.

A su vez, puntuó que el acercamiento no hubiera sucedido si no existiera interés por ambos lados, destacando incluso miembros de la derecha española arremetieron con críticas en contra del monarca, debido a su visita a tierras mexicanas.