Así fue la presentación del Pato Merlín en la mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum

El Pato Merlín, actual fenómeno viral en redes sociales, ha sorprendido nuevamente al pueblo mexicano y a su séquito de fans tras su visita al Palacio Nacional. Aquí te relatamos cómo sucedió.

¿Quién es Merlín y cómo llegó a la fama?

Antes de recibir todo el reconocimiento con el que cuenta, el Pato Merlín formaba parte de la vida discreta de una familia conformada por Carla Gómez, madre soltera quien se dedica al comercio informal de bebidas y alimentos empaquetados en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en compañía de sus dos hijos, conformado por Carlos, con 22 años de edad, y Cristian con 14 años.

Su rutina familiar giraba en torno al trabajo , siendo que, tanto Carlos como Cristian le apoyaban con el comercio de su progenitora luego de que el hijo menor concluyera con sus responsabilidades académicas en la secundaria; esto aunado al cuidado de la mascota con dietas especiales y visitas al veterinario, quien poco a poco pasó a ser considerado como un integrante de la familia.

Sin embargo, la vida de esta familia trabajadora daría un giro inesperado tras la sorpresiva popularidad de Merlín, luego de que subieran un metraje en la red social Tik Tok, en el que se le observa acompañando a una multitud de aficionados mientras vestía una camisa de la selección mexicana durante las vísperas de la inauguración del Mundial 2026.

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¿Cómo transcurrió su presentación?

Tanto el ave como sus familiares se presentaron en la conferencia matutina ‘La Mañanera del Pueblo’ para reunirse con la presidenta de la nación Claudia Sheinbaum Pardo; así mismo, durante el transcurso del evento, la madre comenzó a relatar la historia de cómo esta singular mascota llegó a su vida y el impacto positivo que ha tenido en la familia frente a los espectadores.

No obstante, ocurriría un suceso bastante singular que llamó la atención de la población mexicana, ya que, la actual mandataria de la república los invitó a pasar al frente del escenario de la conferencia, con el fin de capturar el momento por medio de una foto a lado de la familia que ha cautivado las redes.

Antes de tomarse la fotografía, Claudia saludó y entabló una pequeña interacción verbal con los hijos de Carla Gómez para luego acercarse al pato y acariciarle. A pesar de su intento por mostrarse amigable con Merlín, este terminaría por esquivar rápidamente la mano de la presidenta para lanzar un picotazo que, afortunadamente, no representó un ataque significativo.

A pesar de ello, más que tratarse de un suceso incómodo, terminó por tratarse de un caso curioso que quedó capturado frente a las cámaras y la memoria de los presentes tanto física como virtualmente, al no tardar en llegar los comentarios de los internautas respecto al carácter del ave.