Mundial 2026: Lionel Messi se corona como el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo

En un compromiso histórico de la Copa del Mundo 2026, Lionel Messi ha vuelto a reescribir las páginas doradas del fútbol internacional. Durante el partido frente a la selección de Austria, correspondiente a la segunda fecha del Grupo J, el capitán de la Selección Argentina anotó el gol que lo consagra en solitario como el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

El histórico momento ocurrió en el minuto 38' en el Dallas Stadium de Texas. Tras haber fallado un tiro penal en el minuto 8', el astro rosarino se desquitó venciendo al guardameta Alexander Schlager con un remate preciso pegado al poste. Con esta anotación, la escuadra Albiceleste tomó una ventaja fundamental en un duelo de alta intensidad en territorio estadounidense.

En la cima histórica de goleadores

Con este tanto, Messi alcanza la icónica cifra de 17 goles en 28 partidos disputados a lo largo de seis ediciones mundialistas, un largo trayecto que inició en Alemania 2006. De esta manera, supera oficialmente el récord del legendario delantero alemán Miroslav Klose, quien lideraba la tabla de artilleros históricos con 16 anotaciones en 24 encuentros.

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La hazaña coloca al capitán argentino por encima de grandes leyendas del deporte rey. Detrás de Messi y Klose figuran ahora el brasileño Ronaldo Nazário con 15 conquistas, seguido por el alemán Gerd Müller y el joven francés Kylian Mbappé, ambos con 14 dianas. El galo se perfila como el principal competidor de cara al futuro.

El líder de la Albiceleste se hace presente

La carga dramática del encuentro añade un valor especial a este logro. La resiliencia del atacante, capaz de sobreponerse a la frustración del penalti errado para firmar minutos después la anotación del récord, refleja la vigencia de un atleta que ha convertido la máxima justa del balompié en su propio escenario histórico.

Este logro corona una trayectoria única que tuvo su punto álgido en Qatar 2022 y continúa expandiéndose en Norteamérica 2026. Lionel Messi no solo rompe un récord de efectividad, sino que establece un estándar muy alto que desafiará a las próximas generaciones, consolidando su estatus de leyenda en el torneo más prestigioso del planeta.

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