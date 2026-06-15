Pato Merlín se convirtió un fenómeno viral en redes sociales, ahora la FIFA busca a sus dueños

Si estuviste pegado a las pantallas o a las redes sociales durante la inaguracion del Mundial 2026, seguro viste al simpático personaje que se robó los corazones de la afición y se convirtió en el amuleto oficial del caos y la diversión mexicana.

Este peculiar amigo se encontraba entre los aficionados del Mundial 2026; su nombre es Merlin, un pato que se convirtió en la sensación de los usuarios al portar una camisa de la Selección mexicana y pasearse entre las calles de la CDMX.

En diversos puntos de la Ciudad de México fue captado caminando detrás de su dueño con la camisa de la selección mexicana puesta, luego de que el equipo mexicano consiguió la victoria en el primer partido de la FIFA 2026 llevándose todas las miradas de los presentes; los usuarios lo consideran la mascota no oficial del Mundial 2026..

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Historia de Merlín

Los dueños del pato, Karla y Christian Gomez, mencionan que Merlín tiene dos años de edad; llegó a su hogar gracias a una clienta que se los regaló. Madre e hijo trabajan vendiendo aguas en los alrededores de Bellas Artes, asegurando que Merlin es un miembro de su familia.

Karla explicó que la educación de Merlin fue algo complicado, pues le tenía miedo al ruido de la ciudad, el movimiento de las personas y vehículos. Las primeras veces que lo sacaba a pasear tenía que llevarlo con un arnés; hoy en día es el primero que está listo para salir de casa.

"Lo domesticé, lo eduqué precisamente para que aprendiera a estar aquí. Primero fue con arnés porque obviamente le tenía miedo a las avenidas, a la gente, al ruido y ya conforme se fue acostumbrando, le quitamos el arnés y ya va siguiéndonos atrás, relató Karla".

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La FIFA los busca

Los dueños señalaron que el pato no solo llamó la atención de los presentes y de los usuarios, sino también de quienes conforman la FIFA 2026, mismos que ya le pidieron reunirse con ellos en el Fan Fest, localizado en el Zócalo de la Ciudad de México, sin darles el motivo.

La manera en la que la contactaron fue por vía de WhatsApp; menciona que se siente algo nerviosa debido a las multas que suele hacer la FIFA debido a que no se acatan las reglas interpuestas, pero con sarcasmo bromeó diciendo que los fans de su pato le dijeron que se cooperarían si la metían a la cárcel.

"Espero que no nos metan al bote por Merlín, por favor. De verdad yo no quería que fuera la mascota del Mundial, de verdad se los prometo. Ya varios fans de Merlín dijeron que van a hacer una vaquita para sacarme si me voy al Oriente".