Doblete duranguense: ESIMA gana los títulos de zona Sub‑13 y Sub‑15 en la Liga Nacional Femenil

ESIMA Durango cerró un fin de semana redondo al conquistar los títulos de zona en las categorías Sub‑13 y Sub‑15 de la Liga Nacional Femenil, luego de superar en ambas finales a Brujas Soccer de San Luis Potosí. Los dos equipos duranguenses resolvieron sus partidos con autoridad y confirmaron el crecimiento competitivo que han mostrado a lo largo de la temporada.

Se llevan la doble corona

En la final Sub‑13, el conjunto duranguense impuso condiciones desde el arranque y terminó firmando un 4‑1 que reflejó su superioridad. Fernanda Rentería marcó dos goles y se convirtió en la figura ofensiva del encuentro, mientras que Dayana Godina y Ximena Salas completaron la cuenta en un duelo donde el equipo mantuvo el control del juego y supo resolver los momentos de presión.

La categoría Sub‑15 replicó el dominio y cerró su participación con una goleada de 5‑0. Legna Galván encabezó el ataque con un triplete que inclinó el partido desde temprano, y los tantos de Alexa Espinoza y Brenda Soto sellaron un marcador que dejó sin margen de reacción al cuadro potosino. Más allá de la contundencia, el equipo mostró orden, ritmo y una coordinación que sostuvo durante toda la fase final.

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La jornada tuvo un matiz especial con la presencia de Vero Hurtado, jugadora duranguense de Tigres Femenil Sub‑19 y seleccionada nacional Sub‑16, quien asistió a la premiación. Su trayectoria reciente, surgida del mismo proyecto, funcionó como referencia directa para las futbolistas que hoy buscan abrirse camino en categorías superiores.

Durango, presente en el mapa nacional

Los planteles campeones reunieron a más de treinta jugadoras entre ambas categorías, con nombres que han sostenido el proceso durante meses y que hoy recogen los resultados del trabajo acumulado. Desde la portería hasta el ataque, los grupos mostraron profundidad y una base sólida que les permitió competir con consistencia.

El cuerpo técnico encabezado por Atssiel Estrada, junto a Joselín Hernández y Yesenia Pacheco, ha mantenido una línea de trabajo enfocada en el desarrollo deportivo y en la formación de equipos capaces de competir con rigor. Los resultados de este fin de semana confirman que el proyecto atraviesa un momento de madurez y que las nuevas generaciones de futbolistas de Durango continúan avanzando con paso firme.

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