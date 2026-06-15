Secretario de Seguridad asistió al Mundial como regalo del Día del Padre: Esteban Villegas

El gobernador Esteban Villegas Villarreal dio a conocer que estaba enterado y respaldó la asistencia al partido inaugural del Mundial 2026, del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Oscar Galván, lo que ocurrió mientras que a Durango llegaban elementos conocidos como “Murciélagos” del Ejército Mexicano.

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“Tiene a su esposa convaleciente, se está recuperando en México. Los hijos y ella, desde mucho antes de que se pusiera mala la esposa, le tenían el regalo del Día del Padre que era ir al Mundial todos en familia. Los que somos funcionarios y él que tiene muchos años también de funcionario, nos perdemos un chorro de cosas con los hijos”, explicó.

Dijo que el Secretario estaba en la Ciudad de México recibiendo un armamento que se entregó para las corporaciones locales, “y ese día cerraron por completo las entregas y bueno pues al final allá está su esposa. Llegó con su esposa y su esposa le pide de favor que, aparte de que está prácticamente ahí pegado al estadio el hospital donde está ella, que vaya con sus hijos”, indicó.

Y agregó que le llamó por teléfono para comentarle la situación y él avaló que pudiera asistir a ver el partido de la Selección Mexicana.

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