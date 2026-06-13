Ya son más de 700 militares en Durango; llegaron 300 elementos del grupo Arma Blindada | FOTOS

El mediodía de este sábado 13 de junio, arribó un nuevo contingente de personal castrense a la ciudad de Durango, sumando ya en total 700 elementos reunidos en la entidad.

Se trata de un convoy integrado por 300 elementos pertenecientes al grupo de Arma Blindada, el componente más joven y versátil del Ejército Mexicano.

Esta agrupación, proveniente de Querétaro, llegó este sábado, sumándose a Los Murciélagos y a Los Perrazos, que hicieron su arribo a mediados de esta semana.

La agrupación Arma Blindada tiene como objetivo principal, el reconocimiento, la seguridad táctica y las operaciones ofensivas o defensivas empleando vehículos acorazados.

Emplean vehículos ligeros y rápidos equipados con cañones y ametralladoras, destacando el vehículo francés ERC-90 Lynx (con cañón de 90 mm) y los vehículos tácticos de reconocimiento.

El despliegue ocurre apenas unos días después de la llegada de 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, enviados el pasado 10 de junio, así como este 12, arribaron 300 "Perrazos" del 78 Batallón de Infantería, el cual tiene su sede en la Ciudad de México.

Las nuevas fuerzas operativas realizarán recorridos de vigilancia, patrullajes terrestres, instalación de puestos de control y labores de reconocimiento en zonas consideradas prioritarias por las autoridades federales.

Durante las últimas horas, habitantes de la ciudad reportaron el desplazamiento de convoyes militares sobre vialidades como el bulevar Luis Donaldo Colosio, avenida 20 de Noviembre y sectores cercanos al Aeropuerto Internacional de Durango, donde se observó movimiento constante de unidades oficiales.

Aunque las autoridades señalaron que las acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el reforzamiento ocurre en medio de un contexto nacional marcado por operativos contra grupos delictivos y el incremento de la presencia militar en distintas entidades del país.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la duración del despliegue ni los municipios específicos donde permanecerán los contingentes, aunque se confirmó que los operativos continuarán de manera coordinada en diferentes regiones de Durango.