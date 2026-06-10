Un operativo federal desata enfrentamiento

Durante la madrugada de este martes, fuerzas federales desplegaron un fuerte operativo en el municipio de Durango, por la salida a Parral, a la altura del poblado Casa Blanca. De manera extraoficial se supo que, durante las maniobras, varias personas fueron detenidas sin que alguna autoridad lo haya confirmado.

Fue en las inmediaciones del fraccionamiento Boca del Cielo donde los uniformados habrían desplegado el intenso operativo para, presuntamente, capturar a Leonel "El 40" García, por lo que algunos civiles que habitan esa zona se opusieron a la presencia de los uniformados, lo que originó un enfrentamiento con los uniformados, provocando la quema de un vehículo y el intercambio de disparos y pedradas.

Como resultado, según información extraoficial, se sabe que una propiedad privada de al menos 6 hectáreas fue asegurada, así como algunos vehículos, entre ellos un Nissan Versa, un Kia Río, además de una camioneta de modelo atrasado.

El supuesto desencuentro entre las fuerzas federales y civiles duró algunas horas; se sabe que, por lo menos, una persona fue trasladada a un hospital derivado de algunas lesiones; sin embargo, existen otras versiones de que fueron varios los heridos, aunque hasta el cierre de esta edición no se ha confirmado.

También se habla de un número no determinado de personas detenidas, además de armas decomisadas. Ninguna autoridad pudo confirmar la detención de "El 40", aunque fuentes consultadas aseguran que los detenidos sí pertenecían al mismo grupo criminal.

Ya entrada la mañana, la carretera a Parral permaneció parcialmente afectada por la presencia de unidades oficiales y largas filas de vehículos. Cerca de las 06:00 horas, la circulación fue reabierta, mientras continuaban las acciones de seguridad en el predio donde presuntamente permanecían personas armadas en el interior.

Horas más tarde, un nuevo operativo se realizó en las inmediaciones del poblado El Pueblito, donde se desplegaron elementos de Guardia Nacional y Ejército Mexicano. Las fuerzas federales mantuvieron sitiado un sector, sin que hasta ahora se conozca la razón.

Durante gran parte del día un par de helicópteros de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional realizaron sobrevuelos sobre la ciudad capital y la zona rural, en donde se presume continuaba la búsqueda del objetivo principal del operativo federal.

[JUSTICIA 6B]