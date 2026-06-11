Estas son las operaciones donde 'Los Murciélagos' del Ejército Mexicano han participado este año

Durante la tarde de este miércoles 10 de junio, se informó que 90 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, conocidos como “Murciélagos”, arribaron a la ciudad de Durango para reforzar la seguridad en la entidad.

Su arribo representó para muchos duranguenses tranquilidad, pues se sabe que este grupo es uno de mejores preparados y con mayor experiencia en operaciones de alto riesgo.

Estas fuerzas ya ha tenido participación en varias operaciones que involucran grupos delictivos, búsqueda y localización de objetivos prioritarios, obteniendo resultados destacables.

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¿En qué operaciones en México han participado?

Aunque hay diversas operaciones destacables, la más actual ocurrió en el estado de Jalisco, específicamente contra el exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de febrero de 2026, cuando el Gabinete de Seguridad, entre Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional y los Murciélagos arribaron a un predio en Tlapalpa, Jalisco.

El despliegue se originó durante la madrugada, momento en que este cuerpo de fuerzas especiales se adentró entre los árboles de ese lugar para poder llegar hasta donde estaba el narcotraficante.

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Tras ubicarlo, cerca de las 9:00 horas comenzó el ataque armado entre los elementos y los pistoleros de Oseguera Cervantes. Pero no fue hasta mediodía cuando se confirmó había sido abatido.

Aunque el ambiente ya estaba tenso cuando el operativo se encontraba activo para arrestarlo, el anuncio de su muerte generó parte de los integrantes de este Cártel se movilizaran y realizaran actos violentos en distintos puntos del estado y aledaños.