¿Por qué llegan los 'Murciélagos' a Durango? Este tipo de misiones suele realizar el grupo élite

La llegada de elementos conocidos como “Los Murciélagos” a la ciudad de Durango ha generado expectativa y duda entre la población, sobre todo al ocurrir en un contexto en el que autoridades federales han reforzado su presencia en la entidad tras diversos operativos realizados durante los últimos días.

La presencia de esta unidad ha generado interés debido a que se trata de personal altamente especializado del Ejército Mexicano, que normalmente es desplegado en situaciones consideradas de alta prioridad.

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¿Qué harán en Durango?

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles específicos sobre las tareas que desempeñarán, sí se informó que el objetivo principal es fortalecer la estrategia de seguridad en la capital.

A diferencia de otras unidades militares, los elementos de Fuerzas Especiales suelen participar en operaciones que requieren una respuesta inmediata y un alto grado de preparación táctica.

Si bien las autoridades no han revelado cuál será la labor específica que desarrollarán en Durango, este tipo de despliegues generalmente se lleva a cabo de manera coordinada con otras instituciones de seguridad, tanto federales como estatales.

Entre las misiones que regularmente desarrollan se encuentran acciones para ubicar objetivos prioritarios, brindar apoyo a corporaciones de seguridad, efectuar reconocimientos en zonas estratégicas y participar en operativos contra grupos delictivos.

También cuentan con capacidades para actuar en escenarios complejos, realizar vigilancia especializada y operar tanto de día como durante la noche, una característica que dio origen al sobrenombre con el que son conocidos.

Su intervención suele enfocarse en fortalecer las capacidades operativas en determinadas regiones, incrementar la presencia de elementos en puntos estratégicos y brindar apoyo en tareas de inteligencia y reacción.

La naturaleza de las operaciones que realiza esta unidad hace que, en la mayoría de los casos, la información relacionada con sus movimientos y actividades se mantenga reservada.

¿Cuánto tiempo permanecerán en Durango?

Hasta ahora, tampoco se ha informado cuántos elementos arribaron ni cuánto tiempo permanecerán en la entidad. Sin embargo, su llegada se produce luego de diversos operativos federales registrados en Durango, y forma parte de las acciones implementadas para reforzar la seguridad en la capital.

Se espera que en los próximos días se den a conocer mayores detalles sobre las acciones que emprenderán en la entidad y la coordinación que mantendrán con las corporaciones encargadas de la seguridad.