Informal, 56% en Durango

El siglo de durango

La informalidad sigue siendo uno de los principales retos para la economía, debido a diversos factores. Y es que, de cada 100 empresas, sólo 45 cumplen con sus obligaciones tributarias, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango, Sergio Sánchez López.

"Ahorita menos del 45 por ciento estamos en la formalidad. Por lo tanto, de cada 100 unidades económicas que tenemos en Durango, cerca de 44, 45 son formales y el otro 55, 56 está en la informalidad. Realmente es algo preocupante y algo que está ganando sobre lo que es la masa laboral de las empresas", lamentó, además de explicar que no hay incentivos para formalizarse.