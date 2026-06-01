Presentan queja ante la CEDH contra docente de secundaria de Durango; deberá reparar el daño

Por trato inadecuado a alumnos de una secundaria del municipio de Durango, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la Recomendación 6/2026.

De acuerdo con la narración de los hechos, se presentó ante este organismo una queja contra la L.T.S. Alma J., docente de la Escuela Secundaria Estatal “Silvestre Dorador Minchaca” , por parte de la madre de una de las víctimas, quien señaló que la docente realizó conductas contrarias a los Derechos Humanos de infantes del citado plantel.

Ente dichas conductas, la Comisión destacó gritos, regaños, insultos, humillaciones, exposición frente al grupo, así como agresiones físicas y psicológicas contra siete alumnos del plantel.

Después de una investigación, el personal de la CEDH corroboró que se incumplió con el principio del Interés Superior de la Niñez, así como con la integridad y seguridad personal, en el rubro de trato cruel, inhumano o degradante.

La Recomendación contempla siete puntos que se deben cumplir, tales como iniciar los procedimientos correspondientes en contra de la docente, por las violaciones a los derechos humanos y que se resuelvan conforme a derecho.

Asimismo, tendrá que apegar su conducta a la correcta observancia, promoción y respeto de los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes, y sujetarse a las normas y legales relativas al desempeño de sus funciones.

Tendrá que ser capacitada respecto de la conducta que debe observar en el desempeño de sus funciones, evitando caer en la repetición de actos violatorios; y certificarse en el Estándar de Competencia EC1400.