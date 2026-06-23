¿Qué sabemos de la llamada de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, con agentes del FBI?

Recientemente se sacó a la luz cierto material auditivo, en el cual se expone la presencia de una gobernadora estatal. Sin embargo, esto deja algunas dudas: ¿en qué consistió exactamente y, dicha persona ya presentó una postura oficial al respecto? Aquí te compartimos lo que se sabe hasta el momento.

¿Llamada con el FBI?

De acuerdo con la información compartida por el columnista Héctor de Mauleón, se cuenta con la grabación de una llamada en la que se escucha la voz de la mandataria de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien se presume haber sostenido contacto con ‘asesores externos del FBI’ para ciertos fines jurídicos.

En el material publicado por el columnista, se expone la posible contratación de un abogado externo a la entidad federativa de nombre Michael Nadler con localización en Miami, Florida, esto con el fin de explicarle exactamente su caso y así, pudiera encargarle sus trámites en relación a su situación legal de forma privada, evitando así cualquier tipo de filtración.

Aunado a lo anterior, también se presume que la gobernadora de Baja California ofreció la propuesta de entablar una reunión en el consulado estadounidense e incluso en una oficina en Tijuana con el fin de ayudarla con las posibles sanciones y cargos que el gobierno de Estados Unidos podría imputar en su contra , pudiendo estar relacionado con la previa restitución de su visa de turista en mayo de 2025.

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¿Qué declaró la gobernadora al respecto?

Frente a los datos expuestos, Marina del Pilar se pronunció al respecto, expresando que, si bien la voz que se escucha en la grabación es suya y sí mantuvo un acercamiento con dicha persona con fines de asesoramiento legal, la conversación no se trataba de una negociación con autoridades norteamericanas y que esa persona no se encuentra actualmente en su equipo de trabajo , tachando esta versión como una total mentira.

La mandataria también menciona que el contexto de la interacción se dio cuando una tercera persona se identificó como intermediaria, siendo su respuesta que, cualquiera que fuese la situación, tendría que ser tratada por medio de un abogado.