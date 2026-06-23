¿Qué reveló Ken Salazar sobre AMLO en su nuevo libro? Claudia Sheinbaum responde

La publicación de fragmentos del nuevo libro del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, provocó una respuesta inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum. El punto más polémico fue la versión de que Andrés Manuel López Obrador habría mostrado preocupación por lo que pudiera declarar Ismael “El Mayo” Zambada ante autoridades estadounidenses.

Durante su conferencia matutina del 22 de junio, Sheinbaum rechazó esa interpretación y sostuvo que la molestia del expresidente no estaba relacionada con el temor a las declaraciones de un criminal, sino con la forma en que se habría dado la captura y traslado de Zambada sin notificación a México.

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Causa polémica la publicación del libro de Ken Salazar

En el libro Borderlands: My Fight for an Inclusive America, cuya publicación oficial está prevista para el 28 de julio, Salazar relata su paso por México como embajador durante el gobierno de Joe Biden. En esos adelantos, describe cómo su relación con López Obrador pasó de ser cercana a convertirse en una etapa de distanciamiento y fricciones diplomáticas.

Entre las tensiones que menciona están las diferencias por la reforma energética, la estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos” y la reforma al Poder Judicial. También recuerda episodios como la insistencia de AMLO en que el presidente Biden aterrizara en el AIFA como una señal de respaldo al proyecto de nación de su gobierno.

“El Susurrador”, personaje clave en el libro

Uno de los pasajes más comentados es el de un personaje al que Salazar llama “El Susurrador”, a quien describe como un empresario cercano a López Obrador con acceso directo al exmandatario. Según el exembajador, esta persona le habría transmitido que en el entorno presidencial existía inquietud por lo que “El Mayo” Zambada pudiera declarar si decidía colaborar con Estados Unidos.

Salazar incluso plantea que el capo podría haber revelado información comprometedora sobre funcionarios mexicanos, aunque deja claro que él mismo se enteró de la entrega de Zambada el mismo día de la operación.

Respuesta de Sheinbaum a Ken Salazar

Ante esos señalamientos, Sheinbaum pidió cautela y recordó que lo difundido hasta ahora son solo adelantos periodísticos del libro. Sin embargo, sí fue enfática al rechazar la idea de que López Obrador temiera las posibles declaraciones de Zambada.

“No había preocupación de qué es lo que iba a decir este personaje… sino más bien, la violación a la soberanía”, dijo la presidenta. Añadió que la discusión de fondo no es si Zambada debía ser detenido, sino quién operó su captura en territorio nacional y bajo qué condiciones fue llevado a Estados Unidos sin notificación previa a las autoridades mexicanas.

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La detención de “El Mayo” Zambada y el conflicto bilateral

La captura de Zambada no solo tuvo efectos diplomáticos, sino que también detonó una nueva ola de violencia en Sinaloa. De acuerdo con la narrativa retomada en la nota, su entrega habría sido negociada por una facción del Cártel de Sinaloa, lo que abrió una disputa interna entre grupos criminales.

Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones sobre la forma en que se dio la captura y reiteró que cualquier operativo de esa naturaleza debe realizarse bajo un esquema de cooperación y respeto a la soberanía nacional. También afirmó que el gobierno mexicano no tiene preocupación por lo que Zambada pueda declarar ante la justicia estadounidense.