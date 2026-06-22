'Teme AMLO que hable 'El Mayo''

Según medios nacionales, en el libro "Borderlands: My Fight for an Inclusive America (Borderlands: Mi lucha por una América inclusiva)", que se publicará el 28 de julio, Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, habla del distanciamiento con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de un supuesto miedo de éste a lo que Ismael "El Mayo" Zambada pueda revelar a autoridades estadounidenses.

En el libro, según los extractos publicados, Salazar alude a un supuesto empresario y confidente de López Obrador, a quien sólo identifica como "El Susurrador", y quien le habría dicho al entonces embajador estadounidense que la captura de "El Mayo" por parte de las autoridades estadounidenses, en julio de 2024, tenía muy preocupado al Presidente mexicano, ante la posibilidad de que el líder del Cártel de Sinaloa pudiera "soltar la sopa" acerca de "funcionarios mexicanos".

Salazar también defiende sus críticas a la política de "abrazos, no balazos" de López Obrador, y a la reforma judicial, y rechaza que haya querido "infringir la soberanía de México".