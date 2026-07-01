¿Qué pasa exactamente si olvidas poner tu celular en modo avión en un vuelo?

En todo viaje de avión, es normal que el capitán y la tripulación notifiquen a los viajeros que apaguen sus dispositivos móviles o que activen el modo avión si es que desean seguir haciendo uso de estos al comenzar el vuelo. Sin embargo, siempre surge una duda al escuchar esta solicitud: ¿es peligroso no activar el modo avión en un vuelo? ¡Quédate para descubrirlo!

El origen del modo avión

Durante la década de los 90, se utilizaban equipos de aviación analógicos que eran susceptibles al ruido eléctrico exterior; los dispositivos móviles operaban a frecuencias que podían irrumpir con su funcionamiento y no contaban con ningún tipo de filtro o aislamiento, lo que ocasionaba fallas que podían poner a la tripulación y a los pasajeros en peligro.

Es por esto que autoridades de seguridad, de regulación de vuelos y de comunicaciones optaron por la prohibición de los teléfonos móviles para evitar cualquier tipo de pérdida de señal.

Como respuesta a esta problemática, surgió el modo avión a comienzos de los años 2000, modo que desactiva casi todas las opciones de transmisión inalámbrica como mensajes SMS, llamadas, redes móviles y GPS .

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¿Existe algún riesgo al no activarlo?

A día de hoy, el modo avión se ha convertido en una función indispensable en todos los aparatos de telefonía móvil, acompañado de mejoras en la filtración electromagnética para evitar algún tipo de afectación en equipos sensibles.

Además, los sistemas y dispositivos de aviación que se usan hoy en día cuentan con protección contra ruido con blindaje de nivel militar, para proteger los cables de interrupciones externas masivas, como señales inalámbricas, hasta de eventos naturales como las tormentas eléctricas y radiación cósmica; por ende, no existe ningún riesgo real de accidente si se olvida activar esta función .

No obstante, a pesar de que parezca innecesario, aún sigue siendo obligatorio encender el modo avión, por motivos técnicos.

Si se mantienen activadas las funciones inalámbricas dentro de un vuelo, se genera un fenómeno llamado interferencia parasitaria, que afecta a los equipos de comunicación (en este caso, radios) de la tripulación.