La trampa del papel aluminio: así intentan impedir que rastrees un celular robado durante los festejos del Tri

Miles de aficionados volverán a reunirse este martes para apoyar a la Selección Mexicana en su partido de octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, además de disfrutar el encuentro, las autoridades llaman a extremar precauciones ante un modus operandi detectado recientemente entre presuntos ladrones de celulares.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre la detención de una pareja señalada por el robo de teléfonos durante los festejos en Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia. Lo que llamó la atención de los policías fue que los dispositivos recuperados estaban completamente envueltos en papel aluminio.

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¿Por qué envuelven los celulares?

Aunque parezca un truco sacado de una película, el método tiene un fundamento científico.

El papel aluminio es un excelente conductor eléctrico y, cuando cubre completamente un objeto, puede comportarse como una especie de jaula de Faraday, reduciendo considerablemente la recepción y transmisión de señales inalámbricas.

En un teléfono celular, esto puede afectar temporalmente la comunicación con:

Redes celulares.

WiFi.

Bluetooth.

Señal GPS.

Como consecuencia, aplicaciones como Buscar mi iPhone o Encontrar mi dispositivo pueden dejar de actualizar la ubicación del equipo mientras permanece completamente aislado.

El objetivo no es desaparecer el teléfono

Especialistas en ciberseguridad explican que el propósito de este método no es hacer imposible el rastreo, sino ganar tiempo.

Los primeros minutos después de un robo suelen ser decisivos, ya que muchas víctimas intentan localizar inmediatamente su dispositivo desde otro teléfono o computadora.

Si durante ese lapso el celular permanece sin conexión a las redes, los delincuentes tienen más posibilidades de alejarse del lugar, apagar el equipo o trasladarlo antes de que pueda ser ubicado.

Sin embargo, el método no es perfecto.

Si el aluminio no cubre completamente el dispositivo o presenta aberturas, algunas señales pueden seguir entrando o saliendo. Además, una vez que el teléfono vuelve a conectarse a una red, su ubicación puede actualizarse nuevamente, siempre que permanezca encendido y tenga activadas las funciones de rastreo.

IA

Así operaban durante los festejos

De acuerdo con la SSC, los detenidos utilizaban playeras de la Selección Mexicana para mezclarse entre la multitud durante las celebraciones en Paseo de la Reforma.

Tras ser señalados por una víctima, los policías realizaron una revisión preventiva y encontraron un celular reportado como robado envuelto en papel aluminio, por lo que ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades mantienen vigilancia especial en los puntos donde suelen concentrarse miles de aficionados durante los partidos del Mundial.

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Si vas a salir a celebrar, toma precauciones

Con una nueva concentración masiva prevista para el partido entre México y Ecuador, las recomendaciones son sencillas, pero pueden marcar la diferencia:

Guarda el celular en bolsas interiores o con cierre.

Evita llevarlo en la bolsa trasera del pantalón.

Mantén mochilas y bolsos al frente del cuerpo.

Activa las funciones de localización antes de salir.

Configura bloqueo con PIN, huella o reconocimiento facial.

Si eres víctima de robo, bloquea el equipo y repórtalo inmediatamente.

Aunque envolver un celular en papel aluminio puede dificultar temporalmente su localización, los expertos coinciden en que las herramientas de rastreo siguen siendo útiles una vez que el dispositivo vuelve a conectarse a la red.

En eventos multitudinarios, la mejor protección sigue siendo evitar que el teléfono llegue a manos de los delincuentes.

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