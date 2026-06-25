¿Debes registrar los celulares que ya no usas?, la verdad sobre el CURP obligatorio

Con la proximidad a la fecha límite para la vinculación de la línea telefónica, ha generado dudas entre muchos usuarios respecto a qué dispositivos serán afectados. A continuación te explicamos en qué consiste y si es necesario hacer el registro de celulares que ya no se usan.

¿Registro de línea?

De acuerdo a la nueva reforma del artículo 180 de la ley de Telecomunicaciones, esta medida busca que todos los números telefónicos estén identificados a través de la vinculación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de su respectivo titular, con el fin de prevenir el uso de líneas telefónicas anónimas en actividades criminales.

Los únicos datos solicitados para el proceso son el nombre completo del usuario y su CURP, pudiendo optar entre generar el registro por medio de los centros de atención de los proveedores de servicio telefónico o por medio del portal web oficial del Gobierno de México. A pesar del riesgo de privacidad que pueda representar esta medida, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aclaró que no se recopilarán datos biométricos, eliminando los parámetros de forma inmediata tras concluir con el proceso.

Cabe recordar que se cuenta con una fecha límite para la realización del trámite, siendo establecida hasta el 30 de junio de 2026. A partir de esta fecha, toda línea que no se haya registrado será suspendida permanentemente , por lo que se restringirá el uso de datos móviles y la posibilidad de hacer llamadas o enviar mensajes, siendo necesario registrarla dentro de un periodo próximo de 120 días para evitar la pérdida definitiva del número.

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¿Es necesario registrar celulares viejos?

Debido a la complejidad del tema y la poca información que se ha revelado, muchos usuarios se han preguntado si esto también afectará a los equipos viejos de los que no se ha dispuesto su uso o se han guardado, impidiéndoles hacer nuevamente uso de estos.

Afortunadamente, la nueva reforma sólo está ligada a los números telefónicos, por lo que no existe ninguna implicación que afecte directamente al hardware por el mero hecho de existir y no será necesario registrarlos frente a las compañías telefónicas. Sin embargo, el verdadero peligro se concentra en las tarjetas SIM instaladas en estos celulares viejos, ya que, de encontrarse activos y registrados bajo el nombre del dueño en los sistemas del servicio, también se exigirá generar el trámite para dicha línea.

Tal situación podría acarrear una situación crítica para la privacidad, en especial si el equipo ha sido regalado o vendido a un tercero con el chip de la otra línea registrada aún instalado, ya que cualquier uso que le de la otra persona quedará guardado bajo la identidad del dueño real; por ende se sugiere retirar la tarjeta y, si ya no se hará uso de esta, contactar con del proveedor para solicitar la baja del número.