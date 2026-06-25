Anuncian prórroga para registro de celulares | Nueva fecha límite y para quiénes aplica

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció este jueves 25 de junio que se extenderá la fecha para el registro de celulares, ante la baja vinculación de las líneas de celular al nombre y a la CURP de los usuarios.

¿Para quiénes se extiende el registro de celulares?

La CRT informó que la nueva fecha límite aplica únicamente para algunas líneas, así como también que esta prórroga no será igual para todos.

A través del comunicado que fue difundido a cinco días de que venciera el plazo que inicialmente se había dado, se informó que la nueva fecha límite aplicará únicamente para las líneas de prepago , además de que se hará mediante un calendario.

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¿Cuándo es a nueva fecha límite para registrar los celulares en México?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) detalló que se extenderá la fecha para el registro, conforme al último dígito del número telefónico de cada usuario.

Por lo que las líneas de celular en modalidad de prepago que aún no se han registrado podrán hacerlo entre agosto y diciembre de 2026, mediante un calendario que ya es posible consultar.

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¿Para qué es el calendario del registro de celulares?

El calendario que difunció la CRT te muestra cuándo es la nueva fecha límite de registro para tu línea telefónica, basándose en el último dígito de tu número.

Cabe resaltar que al finalizar cada periodo se suspenderán las líneas no vinculadas.