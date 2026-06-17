¿Tu app bancaria dejará de funcionar si no vinculas tu celular a la CURP?

Este 30 de junio, es el día límite para el registro de líneas de celular con la CURP y muchas dudas han surgido sobre lo que pasará con el uso de diferentes aplicaciones en caso de no haberse registrado; en esta ocasión nos centraremos en las aplicaciones bancarias, la Asociación Nacional de Bancos (ABM), indicó sobre lo que pasaría en caso de no contar con este registro.

Es un hecho que en caso de no contar con la verificación de tu línea, si puede afectar en el uso de diferentes aplicaciones que se encuentren vinculadas a tu número telefónico por lo que se vuelve cada vez más prioritario en lo legal, contar con este requerimiento, por lo que la ABM pidió a todos sus usuarios que completen el trámite antes de que el plazo establecido llegue a su fin.

¿En que podría afectar a tu aplicación bancaria el no vincular tu línea?

La Asociación hizo hincapié que en caso de no contar con el registro de línea pudieran verse impedidos algunos procesos importantes al utilizar tu aplicación bancaria. Por lo que el recibir códigos de verificación que afectan el acceso y la seguridad de datos bancarios.

Además la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), ya informó que las líneas que no sean registradas quedarán suspendidas una vez que la fecha límite se cumpla. Esto puede signficar que llamadas y mensajes SMS y acceso a datos móviles, elementos que hoy de vital importancia para operar cuentas de banco y validar la identidad de cada usuario.

La ABM explicó que el número telefónico se ha vuelto un mecanismo importante de verificación para millones de usuarios, que aunque cada banco opera con diferentes procesos de seguridad, es común que las instituciones utilizan las funciones básicas del celular ya mencionadas para enviar códigos de confirmación distintas operaciones, así como validar movimientos y recuperar contraseñas.

¿Cuáles servicios bancarios podrían presentar problemas?

Algunas instituciones financieras ya comenzaron advertir a sus clientes sobre las diferentes afectaciones que podría surgir en el caso de Santander y Plata han informado que ciertas operaciones que requieren validación telefónica podrían quedar fuera de servicio en caso de que la línea sea suspendida.

Estas son otras actividades que podrían verse afectadas en las diferentes aplicaciones bancarias: