Nacional

VIALIDAD

Falsas multas de tránsito: Emiten alerta a conductores por cobros engañosos vía SMS

Las autoridades alertaron a los ciudadanos sobre hacer caso omiso de los mensajes que circulan en las redes sociales y SMS.

Falsas multas de tránsito: Emiten alerta a conductores por cobros engañosos vía SMS

Falsas multas de tránsito: Emiten alerta a conductores por cobros engañosos vía SMS

SANDRA VENEGAS
Agrega a El Siglo de Durango en Google

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes alertó a los ciudadanos sobre mensajes que notifican supuestas infracciones de tránsito.

Las autoridades de esta dependencia hicieron un llamado a la ciudadanía para hacer caso omiso de esta notificación, ya que el mensaje cuenta con un enlace que lleva directo a realizar un pago, declarando que no está facultada para emitir este tipo de pagos ni tiene atribuciones para imponer infracciones de tránsito o solicitar pagos mediante enlaces electrónicos.

También te puede interesar: Aplican más de 800 multas por infracciones de vialidad en Durango, en la última semana

¿Cómo opera el engaño?

​En los últimos meses se ha detectado un alarmante incremento en estafas digitales; esta vez es dirigida a los conductores.

El proceso suele seguir este patrón, jugando con la mente de los conductores, usando la urgencia y el miedo de consecuencias mayores; el fraude se da como a continuación te lo narramos.


    

  1. El conductor recibe un SMS: Dispone de 24 horas para pagar su multa pendiente o se aplicará un recargo del 50% y el embargo de su vehículo.
    2. 

  2. El mensaje incluye un enlace: Consta de una página web falsa; estos sitios web están sumamente cuidados, pues clonan a la perfección los logotipos, colores y la estructura visual de los portales gubernamentales legítimos.
    3. 

  3. "Solucionar" el problema: En la página se solicitan datos sensibles como el número de placa, información personal y, finalmente, la información de la tarjeta bancaria. Una vez introducidos, los estafadores vacían las cuentas o venden la información.
    4. 



Recomendaciones de las autoridades


La Secretaría realizó algunas recomendaciones para no caer en este nuevo fraude que circula en las redes sociales y mensajes de texto.


    

  • No abrir enlaces sospechosos.
    • 

  • Evitar compartir información personal o bancaria.
    • 

  • Ignorar y eliminar los mensajes de este tipo.
    • 

  • Repórtalos inmediatamente a las autoridades.
    • 





También te puede interesar: El 'nomás tantito' que sale caro: las 5 multas más comunes en Durango y cuánto duelen


Las autoridades incitaron a los ciudadanos que reciban este tipo de mensajes a realizar una denuncia anónima al 089 para evitar nuevos fraudes, así mismo invitó a los conductores a verificar sus adeudos en las paginas oficiales.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Vialidad mensajes infracciones mensajes, información, multas, infracciones

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas