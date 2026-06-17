Falsas multas de tránsito: Emiten alerta a conductores por cobros engañosos vía SMS

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes alertó a los ciudadanos sobre mensajes que notifican supuestas infracciones de tránsito.

Las autoridades de esta dependencia hicieron un llamado a la ciudadanía para hacer caso omiso de esta notificación, ya que el mensaje cuenta con un enlace que lleva directo a realizar un pago, declarando que no está facultada para emitir este tipo de pagos ni tiene atribuciones para imponer infracciones de tránsito o solicitar pagos mediante enlaces electrónicos.

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¿Cómo opera el engaño?

​En los últimos meses se ha detectado un alarmante incremento en estafas digitales; esta vez es dirigida a los conductores.

El proceso suele seguir este patrón, jugando con la mente de los conductores, usando la urgencia y el miedo de consecuencias mayores; el fraude se da como a continuación te lo narramos.

El conductor recibe un SMS: Dispone de 24 horas para pagar su multa pendiente o se aplicará un recargo del 50% y el embargo de su vehículo. El mensaje incluye un enlace: Consta de una página web falsa; estos sitios web están sumamente cuidados, pues clonan a la perfección los logotipos, colores y la estructura visual de los portales gubernamentales legítimos. "Solucionar" el problema: En la página se solicitan datos sensibles como el número de placa, información personal y, finalmente, la información de la tarjeta bancaria. Una vez introducidos, los estafadores vacían las cuentas o venden la información.

Recomendaciones de las autoridades

La Secretaría realizó algunas recomendaciones para no caer en este nuevo fraude que circula en las redes sociales y mensajes de texto.

No abrir enlaces sospechosos.

Evitar compartir información personal o bancaria.

Ignorar y eliminar los mensajes de este tipo.

Repórtalos inmediatamente a las autoridades.

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Las autoridades incitaron a los ciudadanos que reciban este tipo de mensajes a realizar una denuncia anónima al 089 para evitar nuevos fraudes, así mismo invitó a los conductores a verificar sus adeudos en las paginas oficiales.