Eduardo Herrera firma cuarto lugar en Xiamen y confirma su ascenso en la Diamond League 2026

El mexicano Eduardo Herrera volvió a firmar una actuación de alto calibre en el circuito internacional al colocarse cuarto lugar en los 5,000 metros de la Diamond League 2026 en Xiamen, celebrada este 23 de mayo en China. El fondista registró 13:00.69 minutos, su mejor marca de la temporada, en una carrera de ritmo sostenido y cierre exigente ante una nómina de especialistas africanos y europeos.

Herrera, vigente campeón nacional y poseedor del récord mexicano de la distancia con 12:58.57, abrió así su temporada en los 5,000 metros dentro del serial, una semana después de haber roto el récord nacional de 3,000 metros con 7:27.63 en Shanghái/Keqiao, donde finalizó séptimo. Su desempeño en Xiamen confirma el ascenso competitivo que ha mostrado en 2025 y 2026, consolidándose como uno de los latinos más consistentes del fondo.

Muestra su mejor versión deportiva

La prueba fue ganada por el etíope Addisu Yihune, quien impuso récord del meeting con 12:57.32, seguido por el alemán Mohamed Abdilaahi (12:57.90) y el etíope Biniam Mehary (12:58.51). Herrera se mantuvo en el grupo principal hasta los últimos giros, administrando cambios de ritmo y respondiendo a los ataques de los líderes para asegurar un lugar dentro del top‑5.

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El mexicano también destacó dentro del contingente latinoamericano: solo el uruguayo Santiago Catrofe logró entrar al top‑10, finalizando noveno. La actuación de Herrera fue señalada por medios internacionales como una de las más sólidas de la jornada para la región, reforzando su presencia en un circuito donde ya había logrado un podio en Lausana en 2025.

México se hace presente

En la delegación mexicana también participó Uziel Muñoz, subcampeón mundial en 2025, quien terminó octavo en lanzamiento de bala con 20.28 metros, en una competencia dominada por el jamaicano Rajindra Campbell (22.34 m). Aunque lejos de su mejor nivel, Muñoz continúa acumulando fogueo rumbo al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.

Tras su actuación en Xiamen, Herrera se mantiene como una de las figuras a seguir en las próximas etapas de la Diamond League, donde buscará sostener su progresión y acercarse nuevamente a los tiempos que lo colocan entre los mejores fondistas del mundo.

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