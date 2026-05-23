Liga MX: ¿A qué hora y por donde ver el partido entre Cruz Azul y Pumas UNAM? Final de vuelta

La espera ha terminado: este domingo, en el Olímpico Universitario, solo un equipo levantará el título de la Liga MX. Los Pumas de la UNAM reciben a Cruz Azul para disputar la vuelta de la gran final del Clausura 2026, después de un partido en el Ciudad de los Deportes donde ambos equipos firmaron un 0‑0 cargado de emociones, polémicas y suspenso al límite.

El duelo de ida fue un ejercicio de contraste: la Máquina Celeste asumió el protagonismo desde el arranque, generó las ocasiones más claras y chocó una y otra vez contra un intratable Keylor Navas, mientras los Auriazules apostaron por el orden, los bloques compactos y la administración del esfuerzo. Cruz Azul incluso vio anulado un penal por fuera de juego tras revisión en el VAR, una de las acciones que encendió la discusión arbitral.

La expectativa crece en Ciudad Universitaria

Pumas llega a esta final con una carga histórica evidente: quince años sin ser campeón, desde aquel Clausura 2011 ante Morelia en CU. También habían pasado seis años sin disputar una final; la última fue en el Guardianes 2020, cuando cayeron ante León, una sequía que ha marcado a la institución y que convierte este regreso al escenario definitivo en una oportunidad para recuperar un lugar protagónico en la Liga MX.

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El presente deportivo sostiene esa expectativa. En Liguilla mostró carácter para eliminar a América y Pachuca: avanzó por posición en la tabla tras un 1‑1 global ante los Tuzos y celebró un gol agónico de Jordan Carrillo que encendió CU. El equipo de Efraín Juárez llega con orden, consistencia y una identidad recuperada, consciente de que está a 90 minutos de romper una sequía que pesa.

La Máquina buscará sorprender

Del otro lado, Cruz Azul enfrenta un contexto distinto pero igual de apremiante: no gana la Liga MX desde 2021 y perdió la final de 2024 ante América, un golpe que prolongó la presión sobre el club. El Clausura 2026 representó una reconstrucción acelerada; tras la salida de Nicolás Larcamón, el equipo encontró estabilidad con Joel Huiqui como técnico interino, quien lo condujo a una Liguilla sólida y a su primera final desde 2024.

La Máquina llega fortalecida por una ruta de eliminación convincente: dejó fuera a Atlas y después a Chivas, a quienes venció 2‑1 en el Estadio Jalisco para cerrar un global de 4‑3 que confirmó su resurgimiento competitivo. El equipo celeste se presenta con jerarquía, buen cierre de torneo y la urgencia de conquistar su décima estrella.

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