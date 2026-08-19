Piden a Cabildo de Durango reconsiderar rechazo de atención a personas de pueblos originarios

Como El Siglo de Durango informó, en el Cabildo se desechó recientemente una propuesta para generar una atención específica a los habitantes de las comunidades indígenas que llegan a la ciudad por diferentes motivos, ya sea educativos, de salud, para realizar trámites, por cuestiones jurídicas, entre otros. De acuerdo con lo expuesto por el regidor Alan Espinoza de la O el argumento del rechazo fue que estas personas no son habitantes del municipio de Durango.

Al respecto, la senadora Margarita Valdez Martínez pidió a los integrantes del Cabildo de Durango reconsiderar su rechazo para brindar atención a las personas de los pueblos originarios que por cuestiones de salud, de desplazamiento o de la realización de algún trámite están de tránsito en el municipio de la capital.

Expuso que a diario O’dam, Mexicaneros, Wixárikas y Rarámuris visitan o permanecen por días en la ciudad de Durango, son ciudadanos duranguenses, y es justo que el municipio de Durango les brinde la atención que necesitan.

Comentó que sus derechos están garantizados en la Constitución federal y en la estatal , de ahí que el Cabildo de Durango no debe infringir las garantías de la población en tránsito, bajo el argumento de que no nacieron o viven en esa demarcación, consideró la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado.

A su vez, pidió que quienes son parte del Ayuntamiento de Durango reconsideren su negativa a brindar apoyo a ese sector vulnerable de la población, por tener consideraciones burocráticas para darles el trato que merecen.