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Piden a Cabildo de Durango reconsiderar rechazo de atención a personas de pueblos originarios

Personas de al menos cuatro pueblos originarios viajan y permanecen en la capital por atención médica.

Piden a Cabildo de Durango reconsiderar rechazo de atención a personas de pueblos originarios

Piden a Cabildo de Durango reconsiderar rechazo de atención a personas de pueblos originarios

CLAUDIA BARRIENTOS
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Como El Siglo de Durango informó, en el Cabildo se desechó recientemente una propuesta para generar una atención específica a los habitantes de las comunidades indígenas que llegan a la ciudad por diferentes motivos, ya sea educativos, de salud, para realizar trámites, por cuestiones jurídicas, entre otros. De acuerdo con lo expuesto por el regidor Alan Espinoza de la O el argumento del rechazo fue que estas personas no son habitantes del municipio de Durango.

Al respecto, la senadora Margarita Valdez Martínez pidió a los integrantes del Cabildo de Durango reconsiderar su rechazo para brindar atención a las personas de los pueblos originarios que por cuestiones de salud, de desplazamiento o de la realización de algún trámite están de tránsito en el municipio de la capital.

Expuso que a diario O’dam, Mexicaneros, Wixárikas y Rarámuris visitan o permanecen por días en la ciudad de Durango, son ciudadanos duranguenses, y es justo que el municipio de Durango les brinde la atención que necesitan.

Comentó que sus derechos están garantizados en la Constitución federal y en la estatal, de ahí que el Cabildo de Durango no debe infringir las garantías de la población en tránsito, bajo el argumento de que no nacieron o viven en esa demarcación, consideró la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado.

A su vez, pidió que quienes son parte del Ayuntamiento de Durango reconsideren su negativa a brindar apoyo a ese sector vulnerable de la población, por tener consideraciones burocráticas para darles el trato que merecen.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: pueblos originarios salud Durango Cabildo Durango, Cabildo, atención, personas

               

                
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