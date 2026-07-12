Bebé es trasladado de Mezquital a Durango por complicaciones médicas

La mañana de este domingo 12 de julio se llevó a cabo un traslado de emergencia vía aérea desde Mezquital a Durango, pues un bebé de meses de nacido presentó complicaciones médicas.

Alrededor de las 11:00 horas arribó el helicóptero al campo de beisbol del Instituto Tecnológico de Durango (ITD) con el menor en una incubadora, en donde ya lo esperaba una unidad de paramédicos para su atención.

Una vez que el menor ingresó a la unidad terrestre, fue trasladado hacia el Hospital Materno Infantil , en donde permanecerá hasta verificar su condición de salud.

Elementos de la policía estatal abrieron paso entre el tráfico para que la ambulancia circulara con mayor rapidez para llegar al destino ya mencionado.