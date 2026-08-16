Bebé nace en domicilio con apoyo de Cruz Roja en Canatlán

Una bebé nació de manera fortuita en un domicilio de la ciudad de Canatlán, luego de que personal de la Cruz Roja Mexicana atendiera un reporte de trabajo de parto durante las últimas horas.

Los socorristas se trasladaron de inmediato al lugar para brindar atención a la mujer que se encontraba en labor de parto, sin embargo, al momento de su llegada la recién nacida ya había llegado al mundo.

Ante la situación, los paramédicos procedieron a brindar asistencia a la madre y ayudarla a concluir el proceso del parto, además de realizar una valoración inicial de ambas.

Tras verificar que tanto la madre como la bebé se encontraban estables, los elementos de Cruz Roja determinaron su traslado a un hospital para recibir atención médica especializada.