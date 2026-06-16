Beca Benito Juárez: ¿quiénes cobran su apoyo hoy martes 16 de junio?

Luego de varios días de espera por parte de estudiantes de nivel medio superior, esta semana comenzó finalmente la dispersión de pagos de la Beca Benito Juárez correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026, considerado además el último depósito del actual ciclo escolar.

Los recursos comenzaron a entregarse de manera escalonada desde el pasado lunes, a través de las tarjetas del Banco del Bienestar, con el objetivo de que los beneficiarios puedan recibir el apoyo económico sin saturar las sucursales bancarias.

Además de los alumnos de preparatoria y bachillerato inscritos en este programa, el calendario de pagos también contempla a beneficiarios de otros apoyos educativos del Gobierno Federal, como la Beca Gertrudis Bocanegra y la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, quienes recibirán los depósitos conforme al orden establecido para cada letra del apellido.

¿Quiénes cobran hoy martes 16 de junio?

De acuerdo con la programación oficial, este martes 16 de junio corresponde el depósito a los estudiantes cuyo primer apellido inicia con la letra C.

Los beneficiarios recibirán un monto de mil 900 pesos, correspondiente al bimestre mayo-junio, recurso que es entregado directamente mediante las tarjetas del Banco del Bienestar.

La dispersión continuará en los próximos días de manera ordenada y siguiendo el criterio alfabético de los apellidos, proceso que concluirá el próximo 26 de junio, fecha en la que finalizarán los pagos correspondientes al actual ciclo escolar.

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¿Cómo saber si ya cayó el depósito?

Los estudiantes pueden verificar si el recurso ya fue depositado a través del Buscador de Estatus de las Becas para el Bienestar, ingresando su CURP, o bien mediante la aplicación móvil del Banco del Bienestar, donde es posible consultar el saldo disponible en la cuenta.

También se puede revisar el saldo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar o comunicarse a las líneas de atención habilitadas para resolver dudas sobre el programa.

El próximo pago será hasta octubre

Con este depósito concluyen los apoyos correspondientes al ciclo escolar 2025-2026, ya que durante los meses de julio y agosto no habrá dispersión de recursos debido al periodo vacacional.

Será hasta el bimestre septiembre-octubre cuando los beneficiarios vuelven a recibir el apoyo económico, una vez que inicie el nuevo ciclo escolar y se reanuden los pagos de los programas de Becas para el Bienestar.