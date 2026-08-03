Beca Rita Cetina 2026: Inicia dispersión de 2 mil 500 pesos, ¿qué letras cobran hoy 3 de agosto?

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, anunció que a partir de este lunes 3 de agosto inició la dispersión de la beca anual de 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes escolares.

El funcionario comentó que dicho apoyo beneficiará a 6 millones 694 mil 988 estudiantes de educación básica, con una inversión social de 16 mil 700 millones de pesos.

De igual forma, explicó que los depósitos se realizarán de manera escalonada conforme a la primera letra del apellido de los beneficiarios y concluirán el 14 de agosto.

"Lo prometido es deuda, la Presidenta dijo que en inicios de agosto se realizaba la dispersión de los recursos para útiles y uniformes, justo en este momento crucial en el que se empiezan a adquirir todo lo que se requiere para ir a la escuela. Entonces hoy arranca la dispersión de los 2 mil 500 pesos", afirmó.

¿Qué letras cobran hoy 3 de agosto de 2026?

Luego de que se diera a conocer el calendario oficial de los depósitos para útiles y uniformes escolares de estudiantes de primaria, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar detalló que reciben su pago este lunes 3 de agosto quienes tengan apellidos que inicien con las letras A y B.

Julio César León Trujillo comentó además que este apoyo forma parte del fortalecimiento del sistema nacional de becas impulsado por el gobierno federal y destacó que actualmente 19 millones 593 mil 156 estudiantes reciben algún apoyo educativo, cifra que esperan incrementar a 22 millones durante lo que resta de 2026.