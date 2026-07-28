¡Ya hay fechas! Calendario de pago de la Beca Rita Cetina para primaria en agosto 2026

¡Ya es oficial! La Secretaría de Educación (SEP) publicó el nuevo calendario para la entrega del apoyo monetario anual durante el mes de agosto, con el fin de que el dinero sea destinado a la compra de útiles y uniformes para alumnos de primaria. A su vez, la distribución de tarjetas para el depósito de la beca seguirá en pie hasta el 31 de julio.

Entrega de tarjetas

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, la distribución de plásticos para el depósito de becas por todo el país comenzó el día 18 de mayo y terminará el día 31 de julio del año en curso, un mes antes de comenzar con el ciclo escolar 2026-2027.

Para recoger la tarjeta, es necesario llevar una serie de documentos, los cuales serán enlistados a continuación:

Identificación oficial vigente (original y copia).

Acta de nacimiento del padre, madre o tutor y del alumno (copia).

CURP de los padres y del estudiante (copia).

Comprobante de domicilio que no exceda los 6 meses de antigüedad.

Es posible que aún haya padres que no han obtenido el plástico, a pesar de haberse registrado en el periodo apropiado, por lo que es recomendable prestar atención a los anuncios de las instituciones de educación primaria que se brindan en sus canales oficiales, ya que es donde indicarán la fecha, hora y plantel donde se podrá obtener la tarjeta .

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Calendario agosto 2026

Una vez que se finalice el periodo de entrega de tarjetas, comenzará el periodo de depósito de los 2 mil 500 pesos anuales, dirigidos a los alumnos de primaria.

En dicho periodo, el dinero será depositado en orden alfabético, dependiendo de la primera letra del apellido paterno del estudiante, por lo que el calendario se organiza de la siguiente forma: