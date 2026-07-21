SEP: Lista oficial de útiles escolares 2026-2027 para preescolar, primaria y secundaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha lanzado recientemente la lista de útiles escolares mínimos recomendados para que los alumnos de educación básica puedan cumplir con sus actividades académicas en su regreso a clases, sin afectar la situación económica de sus familias. ¿Cuáles son los materiales necesarios? ¡Esto es lo que sabemos!

Útiles necesarios para preescolar

Para los estudiantes que cursan el preescolar, los docentes serán quienes proporcionen la lista detallada a los padres de familia ; no obstante, la secretaría de educación destacó que los materiales mínimos con los que deben cumplir serán los siguientes:

Pinceles.

Pintura.

Plastilina (no tóxica).

Tijeras de punta roma.

Diferentes tipos de papel.

Pegamento.

Lápices de colores.

Lista de útiles escolares para primaria

En el caso de los estudiantes de educación primaria, los útiles necesarios verán cambios constantes, siendo la razón principal el grado en el que el alumno se encuentre , por lo que la lista creada por la SEP quedará de la siguiente manera:

Primer, segundo y tercer grado:

Un cuaderno de rayas, tamaño profesional.

2 cuadernos de cuadro grande, tamaño profesional.

50 hojas blancas.

Lápices de colores de madera o pinturas de cera.

Lápiz.

Goma para borrar.

Sacapuntas.

Lápiz adhesivo.

Tijeras de punta roma.

Cuarto grado:

Un cuaderno de rayas, tamaño profesional.

4 cuadernos de cuadro chico, tamaño profesional.

50 hojas blancas.

Lápiz.

Lápiz bicolor.

Bolígrafo.

Sacapuntas.

Marcatextos.

Goma para borrar.

Lápiz adhesivo.

Tijeras de punta roma.

Una caja de lápices de color de madera.

Juego de geometría.

Quinto y sexto grado:

Un cuaderno de rayas, tamaño profesional.

4 cuadernos de cuadro chico, tamaño profesional.

50 hojas blancas.

Lápiz.

Lápiz bicolor.

Bolígrafo.

Sacapuntas.

Marcatextos.

Goma para borrar.

Lápiz adhesivo.

Tijeras de punta roma.

Una caja de lápices de color de madera.

Juego de geometría.

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Útiles escolares necesarios para secundaria

De acuerdo con la lista, no hay una alteración sustancial en comparación con el sexto grado de primaria; sin embargo, el cambio más significativo radica en los cuadernos a usarse.