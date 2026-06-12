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Ignoran peticiones de CNTE

SHEINBAUM SEÑALA QUE, A PARTIR DE AGOSTO, SE BUSCARÁ DIÁLOGO ESCUELA POR ESCUELA CON MAESTROS

Ignoran peticiones de CNTE

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EL UNIVERSAL
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Al asegurar que su gobierno no reprime y que México es un país democrático, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que, a partir de agosto, se buscará el diálogo escuela por escuela con maestros para atender sus demandas y no solamente con las "cúpulas" de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las cuales no están llevando a ninguna solución.

"¿A quién le vamos a preguntar? Pues ya no a las cúpulas sindicales sean de la CNTE o de otros. Nos vamos a ir con los maestros, directo, que digan los maestros qué piensan. De hecho, yo lo había planteado ya desde antes. Entonces, a partir de agosto, que lo sepan todas las maestras y maestros de México: la consulta va a ser con ellos directo, sin intermediarios de nadie", declaró.

La Mandataria señaló que tras varias reuniones con integrantes de la CNTE no se ha llegado a un acuerdo y desconoce si los líderes sindicales informan a todos los maestros sobre las propuestas presentadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

"Porque estar nada más encerrados, con una representación sin saber realmente si se informa los acuerdos que se tienen o las propuestas que se hacen a todas y todos los maestros, mejor nos vamos a directo con las maestras y los maestros. (...) Se hicieron muchísimas propuestas, muchísimas, se quedaron varias horas en Secretaría de Gobernación y al final decidieron que de todas maneras van a ser una manifestación hoy. Bueno, ya nosotros tampoco podemos quedarnos nada más en esas reuniones, vámonos con las maestras y los maestros", dijo.

Precisó que continuará el diálogo con representaciones sindicales de la CNTE; sin embargo, explicó que todos los docentes del país tienen derecho a conocer las propuestas del Gobierno Federal, por lo que autoridades visitarán escuela por escuela para definir alternativas y atender sus demandas.


"Además hablando con muchos maestros y maestros, pues no es que estén muy de acuerdo en que se regrese a que las cúpulas sindicales con los gobiernos de los estados decidan quién entra y quién no entra", reiteró.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: sep maestros cnte maestros, escuela, sindicales, propuestas

               

                
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